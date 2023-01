Ex-Angeklagter im Reesepark-Prozess berichtet von "Parallelwelt" in Augsburg

Ich finde den Artikel schon interessant und gut, dass er veröffentlicht wurde, zumal er ja eher zur Abschreckung denn zur Nachahmung dient. Zudem zeigt er eine Perspektive, die viele nicht kennen (was an sich ja auch gut so ist, da man es selbst eher nicht durchmachen möchte). Gleichzeitig heißt es ja nicht, dass durch den Artikel die begangenen Straftaten relativiert würden oder um Verständnis geworben würde. Ich sehe eher die Transparenz im Vordergrund, warum es so kam wie es kam. Auch dass so ein Gefängnisaufenthalt bei manchem eine positive Wirkung entfalten kann, sehe ich als wichtige Schilderung eines direkt Betroffenen.

Melden