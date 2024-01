Feuer in der Augsburger Altstadt: Kamin in Brand geraten

In der Pfladergasse ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Das Gebiet war zunächst weiträumig abgesperrt.

In der Augsburger Altstadt ist am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr ein Kamin in Brand geraten. Rund 60 Einsatzkräfte, darunter die Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehren aus Kriegshaber, Oberhausen und Pfersee, eilten an den Einsatzort in der Pfladergasse und sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Mit der Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr die Flammen. Vor Ort war daneben eine zweite Drehleiter. Nachdem die Bebauung in der Altstadt sehr eng ist, ging es laut Branddirektor und Feuerwehrchef Andreas Graber vor allem auch darum, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern.

Die Feuerwehr hatte die Lage jedoch schnell unter Kontrolle. Acht Anwohner mussten vorübergehend das Haus verlassen und wurden von den Einsatzkräften betreut. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Was das Feuer ausgelöst haben könnte, war zunächst nicht bekannt. Allerdings war das Feuer offenbar an der Außenseite des Kamins ausgebrochen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Die Anwohner können im Laufe des Abends wohl in ihre Wohnungen zurückkehren. Einer von ihnen war bereits im Bett und berichtete davon, dass ihn erst die Polizei aus dem Schlaf geklingelt habe. Vor Ort war auch die Inhaberin des kleinen Ladensgeschäfts im Erdgeschoss, die sich zunächst Sorgen um ihre Einrichtung gemacht hatte.