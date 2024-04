Augsburg

vor 40 Min.

Karstadt vor dem Aus: So könnte es mit dem Gebäude weitergehen

Was wird nach dem Karstadt-Aus aus dem Gebäude in der Augsburger Innenstadt?

Von Andrea Wenzel

Der Schock über das Aus von Karstadt sitzt auch Tage nach Bekanntwerden tief. Während Beschäftigte am Montag versuchen, den Betrieb so normal wie möglich weiter laufen zu lassen und sich mit größeren Protesten vorerst zurückhalten (siehe Seite X), versuchen Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sowie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) im Hintergrund, doch noch einen letzten möglichen Strohhalm zu ergreifen. Auch der Immobilienbesitzer, der Augsburger Projektentwickler Solidas, bietet seine Hilfe weiter an - allerdings nicht, was die seitens des Insolvenzverwalters geforderte erneute Senkung der Miete angeht. Hier sei man am Maximum des Möglichen angekommen heißt es. Erstmals nennt Solidas auch Zahlen.

Die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt-Kaufhof Filiale (GKK) ist eines der 16 Häuser, die der neue Eigentümer in Absprache mit dem Insolvenzverwalter nicht mehr weiter führen will. Eine rasche Profitabilität bei den aktuellen Gegebenheiten zu erzielen, sieht man vor Ort offenbar nicht. Dabei spielt die Miete eine zentrale Rolle. Als Ziel habe man sich einen marktüblichen Mietkorridor von sieben bis elf Prozent des Umsatzes definiert, um die jeweilige Filiale wirtschaftlich rentabel betreiben zu können, erklärte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. Dort, wo man sich mit Vermietern nicht habe einigen können, würden die betreffenden Häuser nicht fortgeführt. Das trifft auch Augsburgs, Stand jetzt muss die Niederlassung Ende August schließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen