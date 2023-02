Augsburg

17:19 Uhr

Klimacamp plant Fahrrad-Demo auf der A8

Plus Erstmals soll eine Radfahrer-Demo in Augsburg auch über die Autobahn führen. Die Stadt Augsburg meldet allerdings Sicherheitsbedenken zur A8-Demo an.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Fahrraddemonstrationen in Augsburg und in der Region gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Die Teilnehmer radelten unter anderem auch schon auf der B17. Nun allerdings wollen die Aktivisten noch einen Schritt weiter gehen. Am Sonntag, 5. März, soll eine Radl-Demonstration auf der Autobahn stattfinden. Dazu müsste die A8 bei Augsburg in Fahrtrichtung München gesperrt werden. Die Tour der Radler würde etwa gegen 15 Uhr von der Anschlussstelle Augsburg-Ost bis zur Ausfahrt Friedberg führen. Die Stadt Augsburg hat jedoch Bedenken angemeldet. Nach Informationen unserer Redaktion ist gegenwärtig nicht entschieden, ob die Demonstration in der geplanten Weise über die Bühne gehen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen