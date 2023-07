Augsburg

vor 18 Min.

Plädoyers im Prozess um versuchten Babyraub: "Ich halte ihn für gefährlich"

Plus Ein 23-Jähriger soll in Mering versucht haben, ein Baby zu rauben. Laut Anklage, um es zu missbrauchen. Die Verteidiger sehen das als nicht erwiesen hat. Die Plädoyers gehen weit auseinander.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Mit verschränkten Armen und gesenktem Kopf sitzt Thomas F. (Name geändert) auf der Anklagebank. Der schmächtig wirkende 23-Jährige zeigt keine Regung, als die Plädoyers gehalten werden, in denen es um seine Zukunft geht. Der Altenpfleger soll versucht haben, im November vergangenen Jahres in Mering ein sieben Wochen altes Baby aus einem Kinderwagen zu rauben. Laut Anklage wollte er das Neugeborene missbrauchen. Die Forderungen der Strafzumessungen für den Angeklagten könnten unterschiedlicher nicht sein. Strittig ist das Motiv des Angeklagten.

Dass jener Vorfall für die Mutter wohl traumatisch war, darüber sind sich alle Verfahrensbeteiligten einig. Wie sehr die Tat die Mutter belastete hat, hatte diese bereits im Verlauf des Prozesses vor der 14. Strafkammer des Augsburger Landgerichts unter Vorsitz von Richterin Cornelia Böttcher geschildert. "Ich dachte, ich sehe mein Kind nie wieder", so die 33-Jährige. Die Familie werde aufgrund der Tat wegziehen - "weit weg von hier". Thomas F. hatte der Anklage zufolge die Mutter, die mit dem Kinderwagen in Mering St. Afra unterwegs war, plötzlich wegstoßen, den Kinderwagen an sich gerissen und ist damit weggerannt. Dann soll er versucht haben, das kleine Mädchen aus der Babyschale zu nehmen. Er scheiterte. Das Kind war angeschnallt, zwischenzeitlich hatte ihn die Mutter eingeholt. Wie im gesamten Prozess geht es auch in den Plädoyers um die Frage, was Thomas F. mit dem Baby vorhatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen