"Sie waren unsicher": Jüdin trifft auf Schänder der Israel-Flagge in Augsburg

Ein junger Syrer kletterte im Oktober am Augsburger Rathausplatz den Mast empor und riss die Israel-Flagge herunter.

Plus Die beiden Syrer, die für die Schändung der Israel-Flagge und Beihilfe verurteilt wurden, trafen unlängst mit einer Jüdin aus Augsburg zusammen. Was dahintersteckte.

Von Ina Marks

Einer hatte die Israel-Flagge am Rathausplatz heruntergerissen und versucht, sie anzuzünden, der andere hatte seinen Freund dabei gefilmt. Vor ein paar Wochen wurden zwei junge Syrer, 18 Jahre alt, für ihre Taten am Augsburger Jugendgericht zu unterschiedlichen Strafen verurteilt. Beide mussten unter anderem Weisungsgespräche über Antisemitismus absolvieren. Die Unterredungen fanden beim Verein Die Brücke statt, der sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmert. Leiter Erwin Schletterer hatte dabei eine besondere Idee. Er lud zu einem der gerichtlich angeordneten Gespräche die Augsburger Schauspielerin Natalie Hünig ein. Die 49-jährige Jüdin sagte sofort zu. Sie erzählt, warum sie allerdings mit Angst in das Gespräch ging und wie sich ihre Emotionen schnell änderten.

Die Schändung der Israel-Flagge am Augsburger Rathausplatz im vergangenen Oktober hat für Entsetzen und Empörung gesorgt. Die Tat ist eine von insgesamt 589 antisemitischen Straftaten, die im Jahr 2023 im Freistaat Bayern registriert wurden. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober war die Zahl der Fälle in die Höhe geschnellt. Ein neuer, trauriger Rekordwert, wie unlängst aus einer aktuellen Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Landtags-Grünen hervorging.

