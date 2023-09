Augsburg

So sehen Anwohner den Radwegversuch in der Kriegshaberstraße

Der Radwegeversuch an der Kriegshaberstraße wird von Anwohnern kritisch gesehen. Die Stadt spricht von einem zufriedenstellenden Verlauf.

Plus Der Radwegversuch in der Augsburger Kriegshaberstraße wird vor allem von Anwohnern kritisch gesehen. Der ADFC kritisiert die Umsetzung. Was die Stadt sagt.

Von Fridtjof Atterdal

Seit Mitte Juli gibt es in der Augsburger Kriegshaberstraße zwischen Listle- und Spectrum-Kreuzung einen gelb markierten Schutzstreifen für Fahrradfahrer. Damit setzt die Stadt ihre Versuchsreihe mit provisorischen Fahrradwegen fort. Laut Auskunft der städtischen Verwaltung läuft der aktuelle Versuch auch zufriedenstellend und ohne größere Probleme, doch vor allem Anwohner ärgern sich über weggefallene Parkplätze. Der ADFC hält den Fahrradstreifen für dringend notwendig, kritisiert aber die Umsetzung.

Bislang stand für den Radverkehr in der Kriegshaberstraße zwischen der Burgauer Straße und der Ulmer Straße keine separate Radverkehrsführung zur Verfügung. Erforderlich sei dieser Lückenschluss vor allem deshalb, weil die Kriegshaberstraße eine wichtige Radverbindung von Pfersee und Stadtbergen in Richtung Universitätsklinikum und Neusäß ist. Sie stelle einen wesentlichen Beitrag zur Radverkehrsanbindung des Universitätsklinikums sowie des entstehenden Medizin-Campus dar, argumentiert die Stadt.

