Nahverkehr in Augsburg bleibt nach Schneefällen weiter eingestellt

Die Straßenverhältnisse seien zu chaotisch, so die Stadtwerke. Eine Wiederaufnahme des Betriebs am Samstag ist aktuell eher unwahrscheinlich. Feuerwehr warnt vor Aufenthalt in Parks.

Die über die Nacht gefallenen Schneemengen haben in Augsburg am Samstagmorgen dafür gesorgt, dass die Stadtwerke den Nahverkehr eingestellt haben. Das gaben die Verkehrsbetriebe am Vormittag bekannt. Straßenbahnen und Busse waren am Morgen noch ausgerückt, angesichts von Oberleitungsschäden und liegengebliebenen Bussen zogen die Stadtwerke gegen 8 Uhr aber die Notbremse. In der Augsburger Innenstadt lag am Mittag teilweise so viel Schnee auf den Straßen, dass die Straßenbahnschienen darunter nur zu erahnen waren. Auch der AVV-Regionalbusverkehr wurde für Samstag eingestellt. Ob im Stadtverkehr am Samstag eine Wiederaufnahme des Betriebs möglich ist, ließen die Stadtwerke am Vormittag offen. Allerdings waren für den Samstag bis zum Abend weitere Schneefälle vorhergesagt. Insofern, so ein Sprecher der Stadtwerke am Mittag, müsse man aktuell davon ausgehen, dass der Betrieb im Stadtverkehr den ganzen Samstag über eingestellt bleibt. Bis die Oberleitungsschäden, die durch herabstürzende Äste entstanden sind, repariert seien, dauere es einige Zeit. Daneben streiken im Bereich der Straßenbahnen die Weichenheizungen, weil der schwere Schneematsch von den Autos in die Weichen gedrückt wird.

Die gemessene Schneehöhe an der Wetterstation in Mühlhausen lag am Samstagmorgen bei knapp 30 Zentimetern. Der Winterdienst war in voller Stärke im Einsatz und konzentrierte sich beim Räumen und Streuen zunächst auf die Hauptstraßen. Auch im Zugverkehr kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Der Zugverkehr nach München wurde eingestellt, auch im Netz der Bayerischen Regiobahn (Verbindungen Richtung Friedberg und Schongau) fahren aktuell keine Züge.

Augsburger Berufsfeuerwehr kämpft mit umgestürzten Bäumen

Die Berufsfeuerwehr warnte am späten Freitagabend via Warnapp Nina vor dem Aufenthalt in Parks und im Wald. Es bestehe Gefahr durch Schneebruch. Das Spickelbad bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen, weil der Schneefall zu einer Überschreitung der zulässigen Schneelast auf dem Dach geführt hat. Vor allem umgestürzte Bäume, die unter der Last des nassen Schnees zusammengebrochen waren, machten der Feuerwehr das Leben schwer. Bis zum Mittag, berichtete die Einsatzzentrale der Polizei, mussten die Einsatzkräfte der Augsburger Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und des THW zu knapp 110 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und Schneebruch ausrücken. Menschen kamen dadurch glücklicherweise nicht Schaden, so Anselm Brieger, Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr. "Wir arbeiten mit allen Kräften, die wir haben", erklärte Brieger am Samstagmittag. Doch derartige Schneemassen seien für Augsburg inzwischen einfach außergewöhnlich. Problematisch sei insbesondere, dass der Schnee sehr nass und damit schwer ist. "Da sind wir die vergangenen Jahre einfach immer gut verschont geblieben."

Die extremen Schneefälle von Freitag auf Samstag sorgten in Augsburg für ein Verkehrschaos. Auf dem Christkindlesmarkt wurden sie künstlerisch zu Schneemännern und Schneetieren verarbeitet. Foto: Katharina Indrich

Die Polizei sprach am Samstagmittag von einer extremen Anzahl an Unfällen im Augsburger Stadtgebiet. Dabei handelte es sich hauptsächlich um kleinere Auffahrunfälle. Daneben rutschten zahlreiche Verkehrsteilnehmer aufgrund der schneeglatten Straßen mit ihren Autos von der Fahrbahn. Am Vormittag war auch die A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Augsburg-West nach einem Lkw-Unfall für längere Zeit voll gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn aber wieder befahrbar. Die Polizei rät dazu, wenn möglich zuhause zu bleiben und nur notwendige Fahrten zu unternehmen.

Augsburger Zoo und Christmas Garden haben geschlossen

Aufgrund der Schneemassen bleibt am Samstag auch der Augsburger Zoo geschlossen, damit kann auch der Christmas Garden, der aktuell auf dem Gelände stattfindet, nicht besucht werden. (skro, gau)