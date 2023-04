Streik: Go-Ahead bietet Bus-Ersatzverkehr

Der Eisenbahnerstreik am Freitagmorgen wird auch den Verkehr rund um Augsburg voraussichtlich zum Erliegen bringen. Wie die Eisenbahnunternehmen reagieren.

Der Streik der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG am Freitagmorgen zwischen 3 und 11 Uhr wird auch den Nahverkehr rund um Augsburg lahmlegen. Der Betreiber Go-Ahead (Strecken nach München, Dinkelscherben/ Ulm, Donauwörth) kündigte an, zwischen Augsburg und Dinkelscherben sowie Augsburg und Meitingen einen Busersatzverkehr anzubieten. Allerdings wird dieser geringere Kapazitäten haben als die Züge. Busse ab Meitingen sollen um 6, 8 und 10.30 Uhr starten, Busse ab Dinkelscherben um 5 und 7.30 Uhr. Man gehe davon aus, dass der Streik erhebliche Auswirkungen haben werde.

Die Bayerische Regiobahn (Ammerseebahn, Paartalbahn, Gessertshausen) kündigte an, dass man sich darauf konzentriere, den Betrieb ab 11 Uhr schnell hochzufahren. Sollte das Personal der DB in den Stellwerken wie beim letzten Streiktag in den Ausstand treten, werde am Vormittag keinerlei Bahnbetrieb möglich sein. Die BRB rechnet in den ersten Stunden nach Streikende mit Verspätungen und Ausfällen. Man bemühe sich aber, diese gering zu halten.

Betroffen vom Streik ist auch die DB. Die Fernverkehrszüge, die auch von vielen München-Pendlern genutzt werden, werden ausfallen. Im Nahverkehr hat die DB im Netz rund um Augsburg kaum noch Züge im Einsatz. (skro)