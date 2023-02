Augsburg

25.02.2023

Waffen liefern oder nicht? Was Augsburger zum Krieg in der Ukraine sagen

Dieser Demonstrant auf dem Rathausplatz trägt am Freitagabend ein Schild mit der Leuchtschrift "Stop Putin, Stop War".

Plus An der Demo auf dem Rathausplatz beteiligten sich rund 1100 Menschen, darunter viele Kriegsflüchtlinge. Die Meinungen über den politischen Kurs in Deutschland gehen auseinander.

Von Eva Maria Knab

"Danke für die Hilfe. Danke Deutschland." Diese Sätze riefen hunderte geflüchtete Ukrainer gemeinsam bei der großen Demo am Freitagabend auf dem Augsburger Rathausplatz. Viele der rund 1100 Teilnehmer sprachen mit großer Dankbarkeit über die Unterstützung, die ihr Heimatland bekommt, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren. Aber was sagen Augsburger nach einem Jahr Kampf, Blutvergießen und immer mehr Toten in der Ukraine: Soll Deutschland weiter Waffen liefern oder nicht?

