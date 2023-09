Augsburg

18:30 Uhr

Wöchentlich neue Flüchtlinge: Auch Augsburg steht unter Druck

Das Hostel "Übernacht" in der Karlstraße beherbergt derzeit über 130 Geflüchtete. Die Stadt hat es vom Besitzer angemietet. Insgesamt dürften rund 8000 Geflüchtete in Augsburg leben.

Plus Nach den geplatzten Plänen für die Asylunterkunft am Stadtrand herrscht im Bärenkeller Erleichterung. Doch auch in Augsburg stößt man bei der Unterbringung längst an Grenzen.

Als die Information am späteren Mittwochnachmittag durchsickert, dass aus dem Hotel im Augsburger Güterverkehrszentrum (GVZ) keine Asylunterkunft wird, hat es Peter Schwab eilig. Der Polizist und CSU-Stadtrat, der im Bärenkeller lebt, klingelt an Haustüren und ruft in die Gärten hinein, um die Nachricht zu überbringen. Für viele im Stadtteil ist es eine frohe Botschaft, dass in wenigen hundert Metern Entfernung jetzt doch keine 440 geflüchteten Männer unterkommen werden. Doch das Problem bleibt, denn die Zahl der Flüchtlinge steigt - auch in Augsburg.

Der Landkreis hat aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Hotelbetreiber und dem Besitzer des Grundstücks im GVZ die Pläne für die Großunterkunft fallen gelassen. Das Vorhaben hatte nicht nur innerhalb der Bevölkerung für Verunsicherung gesorgt, sondern auch für Verstimmung zwischen Landrat Martin Sailer und Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (beide CSU). Weber war im Vorfeld nicht informiert worden, obwohl das Objekt an der Stadtgrenze liegt. Sie übte Kritik am Landrat. Die Bauchlandung, die der Landkreis nun mit dem umstrittenen Projekt genommen hat, kommentiert Weber nicht, die allgemeine Lage schon.

