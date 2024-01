Bauernproteste: Wo am Montag in und um Augsburg demonstriert wird

@Benjamin G. Wie kommen Sie denn darauf? Beim BIP liegen wir immer noch auf Platz 4 weltweit mit ca. 4 Billionen (3,3 %). Als einziges Land in der EU nach USA, China, Japan. Beim Export noch auf Platz 3. Und das bei einem Bevölkerungsanteil

von 1 %.

Und Wachstum ist nicht alles! Eher kontraproduktiv in der heutigen Zeit mit Ressourcenmangel etc.



Die Arbeitslosigkeit kaum gestiegen (0,4 %) zum Vorjahr.

Noch nie war die Beschäftigungsquote so hoch wie jetzt.

https://www.arbeitsagentur.de/presse/2024-02-jahresrueckblick-2023



Ja, der Wohnbedarf ist viel höher was aber eher an der Versingelung der Gesellschaft (vor allem in den Großstädten) und an steigender qm-Zahl pro Person liegt. Wenn man alles vermieten würde, was an (leerem) Wohnraum da ist, hätten wir keine Probleme. Dazu zähle ich auch Einfamilienhäuser mit einer Person besetzt.



Versorgungsengpässe in welchem Bereich? Bis jetzt sind die Regale übervoll. Bei Medikamenten gibt es Probleme, aber da kann auch die jetzige Regierung nun gar nichts dafür.



Hauptsache schwarz malen und die Leute verunsichern. Daumen runter.

