Lesetipp

vor 32 Min.

"Will meinen guten Ruf zurück!": Gastronom saß fünf Jahre zu Unrecht im Gefängnis

Plus Luigi Ferrari muss einst ein namhafter Gastronom in Augsburg gewesen sein. Eines Tages wurde er verhaftet, dann verurteilt. Dabei war er unschuldig.

Von Ina Marks

Er saß unschuldig im Gefängnis – wegen eines angeblichen Drogenhandels. Zehn Jahre ist es her, dass die 10. Strafkammer des Landgerichts Augsburg Luigi Ferrari zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilte. Ein klares Fehlurteil, wie sich später herausstellen sollte. Wir treffen Luigi Ferrari in der Pizzeria seiner Tochter Alissa in Friedberg. Er will seinen guten Ruf zurück.

Zu Unrecht im Gefängnis: Augsburger Gastronom will Ruf wiederherstellen

Der Mann mit den grauen Haaren hat dafür viele Unterlagen dabei. Sie dokumentieren das Unrecht, das ihm widerfahren ist. Seine Zeit hinter Gittern kann niemand ungeschehen machen. Ferrari aber möchte wenigstens seine Reputation wiederherstellen. Dem stolzen Italiener, der von sich sagt, er sei in Augsburg und Umgebung ein bekannter Gastronom gewesen, ist das wichtig. In seinem damaligen Restaurant, dem Ferrari in Neusäß, sollen Persönlichkeiten aus "der Augsburger Gesellschaft" ein- und ausgegangen sein. "Ich hatte ein Spitzenpublikum", meint er selbstbewusst. Doch eines Tages wurde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen: Festnahme, Anschuldigungen, Untersuchungshaft, Prozess, Urteil, Knast. "Es war alles ein Albtraum", sagt er und erzählt seine Geschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

