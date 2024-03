Dass Oberhausen die Süchtigen beherbergt, ist kein Naturgesetz

Plus Der Plan, den Süchtigentreff innerhalb des Stadtteils zu verlagern, birgt für Oberhausen mehr Risiken als Chancen. Es braucht eine ehrlichere Debatte - und Alternativen.

Der geplante neue Standort des Süchtigentreffs in Oberhausen löst bei Anwohnern Ängste und Unverständnis aus, und das zu Recht. Zwar stimmt es, dass sich die Situation am Helmut-Haller-Platz verbessern sollte und muss; und die bisher bekannt gewordenen Gedankenspiele der Stadtspitze bergen dafür auch Chancen. Vor allem aber bergen sie Risiken für einen Stadtteil, der Charme und urbanen Charakter hat, sich teils auch positiv verändert, aber gewiss keine weiteren problematischen öffentlichen Plätze benötigt.

Bislang haben Vertreter der Stadt die größte Sorge der Oberhauser nicht entkräften können, dass durch die Verlagerung der Anlaufstelle nicht nur, wie bisher, ein öffentlicher Platz von suchtkranken Menschen dominiert wird - sondern es fortan weitere solcher Orte geben könnte, etwa den Friedensplatz direkt am Gemeindehaus von St. Johannes, in dem die Süchtigen betreut werden sollen. Viele Wortmeldungen von Oberhausern sind dabei von Emotionen und eigener Betroffenheit geprägt, und zugegeben: Dieser Kommentar ist es auch. Es wäre lächerlich, behauptete ich als Bewohner des Stadtteils, die Pläne der Stadt mit derselben Distanz und Nüchternheit zu betrachten, als läge der angedachte Standort in Hochzoll oder in der Innenstadt.

