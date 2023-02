Brechtfestival 2023

Der völlig andere Festakt im Namen Brechts

Plus Der neue Leiter Julian Warner hält Wort: Sein Auftakt ist anders. Es darf geplaudert werden, es wird getrauert, es geht aber auch um BB. Kurzum: ein Ereignis.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Der Auftakt des Brechtfestivals 2023 war anders und eigen, der neue künstlerische Leiter Julian Warner hat nicht nur angekündigt, das Brechtfestival anders anzulegen, die Stadtgesellschaft in ihren unterschiedlichen Ausprägungen zum Thema zu machen, er hat auch Wort gehalten. Das Geburtstagsjubiläum von Bertolt Brecht am Freitag, er ist am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren, war unter Warners Regie keine Gala in Theaterkulisse, auch kein Premierenabend mit Brecht, an dem eine Inszenierung gefeiert wurde, es war vielmehr ein lockeres, kommunikatives Experiment, ein Zusammentreffen, hier zwangloses Geplauder, dort künstlerische Beiträge, Gedanken über Brecht, dazwischen sehr viel Platz für die vielfältige Großstadtgesellschaft, die dieses Festival wie keines zuvor zum Thema gemacht hat - kurzum ein Ereignis.

