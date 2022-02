Augsburg ist eine der wichtigsten Römerstädte

Prof. Dr. Gunther Gottlieb sieht in der Standortfrage, die wieder zum Römermuseum gestellt wird, eine Nebelkerze. Geklärt werden müsse stattdessen die Finanzierung.

Die Diskussion um das Römische Museum nimmt in der Augsburger Öffentlichkeit Fahrt auf. Seit fast zehn Jahren ist das Römische Museum geschlossen, und die Stadt Augsburg begnügt sich im Zeughaus mit der Übergangslösung „Römerlager“. Eva Maria Knab und Nicole Prestle von der Augsburger Allgemeinen haben in ihren Beiträgen den Blick erneut und nachdrücklich auf das fehlende Römische Museum gerichtet.

Bayerns oberster Denkmalschützer, Generalkonservator Mathias Pfeil, hat ein baldiges Ende der museumslosen Zeit gefordert. Der ehemaligen Hauptstadt der Provinz Rätien fehle ohne das Römermuseum das Aushängeschild. Die einzigartigen Funde aus Roms Frühzeit müssten angemessen präsentiert werden. Auch der Verein „Pro Augusta“ stimmt in das Klagelied ein: Die Stadt begnüge sich mit Lippenbekenntnissen, aber man vermisse klare Perspektiven. Der Münchner Altertumswissenschaftler Salvatore Ortisi verweist darauf, dass Funde von internationalem Rang in Depots lagern müssen oder nur als Leihgaben in anderen Städten zu sehen seien. Schließlich kommt Kritik aus der Landesstelle für nichtstaatliche Museen: Augsburg habe ein Römermuseum von internationalem Rang und mache nichts daraus.

Augsburg ist eine der wichtigsten deutschen Römerstädte

Es kann nicht deutlich genug gesagt und unermüdlich wiederholt werden: Augsburg ist eine der wichtigsten deutschen Römerstädte, und denselben Rang haben die Funde aus der Römerzeit, die jedem internationalen Vergleich standhalten.

Und die Stadt Augsburg? Im Wahlprogramm der amtierenden Stadtregierung spielt das Römische Museum keine Rolle. Eine Schlüsselstellung könnte der derzeitige Kulturreferent, Herr Enninger, übernehmen. Stattdessen ist er aus meiner Sicht ein Motor für den, um mit Frau Knab zu sprechen, Hochleistungsleerlauf beim Römermuseum. Was sollen die Pläne für einen neu zu erarbeitenden Stadtrundgang, bei dem römische Funde virtuell gezeigt oder an Ort und Stelle sichtbar gemacht werden sollen (was soll das heißen, wenn dort keine Überreste zu sehen sind)? Herr Enninger sagt, jede ernsthafte Beschäftigung mit einer Museumsplanung müsse zuallererst die Standortfrage klären. Daran würden die baulichen und museumsdidaktischen Möglichkeiten hängen, aber auch die fördertechnischen Rahmenbedingungen.

Die Diskussion ist eine Nebelkerze

Dass die Standortfrage an den Anfang gestellt werde, zeige die Ernsthaftigkeit und Professionalität des Bemühens. Es müsse erlaubt sein, auch angesichts der Neufunde nochmals über den Standort nachzudenken. Solche Schwafeleien sind eines Kulturreferenten nicht würdig; dasselbe gilt für den Rückzug auf die Standortfrage. Mit Recht bezeichnet der Inhaber des Lehrstuhls für Alte Geschichte an der Universität Augsburg, Prof. Dr. Gregor Weber, die von Herrn Enninger geforderte Diskussion über die Standortfrage als „Nebelkerze“, um Zeit zu gewinnen. Leider hat das Aktionsbündnis AKSQ jüngst wieder den Pfannenstiel als dezentralen Standort für ein Römermuseum ins Spiel gebracht. Dazu muss ich leider feststellen: Das Kulturreferat trägt, dank der Einlassungen von Herrn Enninger, mittlerweile die Hauptschuld daran, dass diese Frage nicht zur Ruhe kommt.

Die Standortfrage ist seitens der Stadt geklärt, eindeutig und seit Jahren. Frau Prestle hat das sehr deutlich herausgestellt.

Die finanzielle Situation der Stadt Augsburg ist prekär. Große Probleme stehen an. Das soll nicht außer Acht bleiben. Das sollte aber in Hinsicht auf das Römische Museum nicht dazu führen, in Untätigkeit zu verharren. Frau Prestle hat in ihrem Beitrag Schritte aufgezeigt, die schon jetzt in Angriff genommen werden könnten und auf das neue Römische Museum hinführen. Dazu gehört vor allem der Standort des Berufsschulzentrums, das einem Museumsneubau im Wege steht. Weitere Schritte sind zu bedenken: „Pro Augusta“ könnte sich zum Förderverein in die Öffentlichkeit einbringen. Aus anderen Städten gibt es Beispiele für das erfolgreiche Anwerben von Sponsoren. Wie steht es mit Stiftungen? Die Stadt muss die Augsburger Öffentlichkeit und weitere Kreise vom festen Willen, am Standort Dominikanerkirche zu einer Lösung zu kommen, überzeugen und tatkräftig an Lösungen arbeiten. Sie muss Mittel und Wege finden, die zu einer Klärung der Finanzierungsfragen führen. Wann endlich wird sie sich dazu bereitfinden?

Das Ensemble Römisches Museum, Städtische Kunstsammlungen im Schaezlerpalais und Maximilianmuseum ist einmalig durch die räumliche Nähe und durch die herausragende Bedeutung der drei Sammlungen.

Zur Person: Prof. Dr. Gunther Gottlieb lehrte bis zu seiner Emeritierung 2001 an der Universität Augsburg Alte Geschichte.