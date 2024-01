Diese Woche treten Köche aus der Region bei "Mein Lokal, Dein Lokal" an

Sartory, Steakmanufaktur und Bauernmarkt nehmen unter anderem ab Montag bei der Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" teil. Die unterschiedlichen Konzepte machen diese Staffel aus.

Ab Montag können sich wieder bundesweit Fernsehzuschauer ein Bild von Gastronomien in Augsburg und der Umgebung machen. Fünf Teilnehmer treten bei der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ gegeneinander an – unterschiedlicher könnten die Kontrahenten diesmal nicht sein. So nehmen neben der Augsburger Steakmanufaktur, das Wirtshaus Strasser in Gersthofen, der Dasinger Bauernmarkt, der Landgasthof Lenderstuben in Balzhausen, und das Augsburger Sterne-Restaurant Sartory teil. Sternekoch Simon Lang verrät, was er sich von dem Aufritt verspricht.

Seit über zehn Jahren treten Restaurants in dem TV-Formt in den Wettstreit. Eine Staffel geht jeweils von montags bis freitags: Dabei lädt an jedem Werktag ein Wirt oder Koch die vier anderen Mitstreiter zu sich ein und sie werden im laufenden Betrieb bekocht. Neben Küche à la carte gibt es besondere Einblicke in die verschiedenen Küchen. Jeder Teilnehmer kann bis zu zehn Punkte vergeben. Am Ende vergibt auch noch Starkoch Christian Henze Punkte und der Wochensieger wird gekürt und kann sich über einen goldenen Teller und ein Preisgeld von 3000 Euro freuen. Darum geht es Sternekoch Simon Lang aber nicht.

"Mein Lokal, Dein Lokal" in Augsburg: Simon Lang ging schon einmal als Sieger hervor

Diesen Sieg hat er bereits im Jahr 2018 bei der Sendung mit dem Restaurant Maximilian's errungen und festgestellt, dass es bei der Sendung nicht darum gehe, wer gewinnt oder verliert, sondern wie man sich und sein Team dem Publikum präsentiert. Damals habe er sehr viel positives Feedback erhalten und dabei erst festgestellt, wie viel Werbung die Teilnahme in so einer TV-Sendung bringt. Mit der erneuten Teilnahme wollte er die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf „seine Branche“ richten und zeigen, dass sie vor dem „Besuch eines Sternelokals keine Angst“ haben müssten.

Lang habe den Dreh im vergangenen Oktober sehr genossen. „Es war eine super harmonische Gruppe. Wir hatten viel Spaß.“ Natürlich könne die Küche der verschiedenen Teilnehmer nicht miteinander verglichen werden, aber der Reiz liege daran, dass jeder sein Konzept vorstellen und damit überzeugen könne. Das Sartory ist am Freitag an der Reihe.

Steakmanufaktur zeigt vegetarische und vegane Gerichte bei "Mein Lokal, Dein Lokal"

Auch die Augsburger Steakmanufaktur nahm schon einmal bei der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teil und belegte 2016 mit dem Restaurant Magnolia den gemeinsamen ersten Platz. Deshalb wurde das Lokal erneut angefragt. Für Restaurantleiter Marco Zamborlin war die Teilnahme eine „super Erfahrung“. Er schwärmt ebenfalls von dem „guten Team“, das die Woche gemeinsam „gelassen und mit viel Spaß“ gemeistert habe. Zamborlin war froh, dass er auf dieser „Werbeplattform“ einmal habe zeigen können, dass es in seinem Steakrestaurant nicht nur um Fleisch gehe. „Wir haben auch vegetarische und vegane Gerichte.“ Am Mittwoch werde die Folge von der Steakmanufaktur ausgestrahlt und der Restaurantleiter überlegt sich, wie er sie am besten zusammen mit seinem Team ansehen kann. „Das fällt natürlich mitten in unseren Betrieb rein. Wahrscheinlich werden wir sie nach dem Dienst gemeinsam ansehen“, überlegt er.

Sebastian Kahl (Wirtshaus Strasser) begutachtet das Handwerk von Backstubenleiterin Cornelia Burgmair vom Bauernmarkt Dasing. Foto: Bauernmarkt Dasing

„Wir haben geschmorte Ochsenbacken mit Kürbisrahm und Spätzle gemeinsam mit Starkoch Christian Henze zubereitet“, erzählt Sebastian Kahl, Wirt des Wirtshauses Strasser in Gersthofen. „Wir wollten zeigen, dass wir jenseits unserer beliebtesten Gerichte Krustenbraten und Käsespätzle auch andere, aufwendigere Gerichte anbieten können.“ Dass die beteiligten Restaurants derart unterschiedlich waren, fand Kahl eher interessant: „Es ging nicht darum, wer den besten Schweinebraten anbietet, sondern man konnte jedes einzelne Konzept der fünf Teilnehmer betrachten und bewerten.“

Starkoch Christian Henze (links) machte im Zuge der aktuellen Staffel der Reihe "Mein lokal, Dein Lokal" bei Sebastian Kahl vom Wirtshaus Strasser in Gersthofen Station. Foto: Sebastian Kahl

Die Stimmung sei absolut positiv gewesen. „Wir haben viel gelacht, und ich habe viele Eindrücke gewinnen können. Besonders interessiert hat Kahl die heutige Arbeit von Sternekoch Simon Lang in seinem Restaurant Sartory. „Schließlich habe ich jahrelang zu Zeiten des damaligen Hotels Drei Mohren mit ihm zusammengearbeitet.“

Info Die Sendung wird von Montag, 29. Januar, bis Freitag, 2. Februar, jeweils um 17.55 Uhr auf Kabel Eins gezeigt. Wer am Ende die meisten Punkte bekommen hat, wird in der letzten Folge verraten.