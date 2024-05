Prozess in Augsburg

vor 28 Min.

"Jetzt ist alles weg": Im Schockanrufer-Prozess fließen bei den Opfern Tränen

Plus Weil er Teil einer Schockanrufer-Bande sein soll, steht ein Mann vor dem Landgericht. Die Taten haben in der Psyche der betrogenen Senioren Spuren hinterlassen.

Von Ina Marks

Die Schilderungen der Frauen vor der 15. Strafkammer des Augsburger Landgerichts sind bitter. Die Opfer erzählen, wie sie mit Schockanrufen um ihre Ersparnisse von mehreren Tausend Euro gebracht wurden. Eine Seniorin etwa hat ihren gesamten Schmuck im Wert von 30.000 Euro verloren. Bei den Zeugenaussagen fließen Tränen. Der Anblick der aufgelösten Rentnerinnen lässt selbst den Angeklagten nicht kalt. Das kürzlich gestartete Verfahren gegen ein 27-jähriges mutmaßliches Bandenmitglied zeigt einmal mehr, wie skrupellose Täter Schreckmomente am Telefon eiskalt ausnutzen. Und es geht um ein Kilo Kokain, das eine erboste Frau wohl in den Müll warf.

Tipps bei Schockanrufen 1 / 6 Zurück Vorwärts Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei oder Staatsanwaltschaft fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie diese!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahe stehenden Personen.

"Sie sind nicht die Einzige, der das passiert ist." Mit diesen Worten versucht die Vorsitzende Richterin Martina Neuhierl an diesem Verhandlungstag mehrmals, Opfer zu beruhigen. Manche von ihnen sind aufgelöst, auch wenn die Taten bereits im Jahr 2022 passiert waren. Die Polizei hat, wie berichtet, nach monatelangen Ermittlungen im Sommer 2023 einen 27-Jährigen in Wien festgenommen. Er soll als Logistiker der Bande die sogenannten Abholer organisiert haben. Jene also, die Opfern vor Ort Geld und Wertgegenstände abknöpfen. In manchen Zeugenaussagen schwingen Selbstvorwürfe mit. "Ich gehe regelmäßig zu einem Rentnertreff. Erst ein Vierteljahr vorher war ein Polizist bei uns, der über die Schockanrufe informierte, und dann passiert mir das selbst", erzählt eine 81-Jährige vor Gericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen