Bald kommen Mountainbike-Fans in Augsburg so richtig auf ihre Kosten

Mountainbikefahren ist zum Trendsport geworden. Damit das wilde Fahren in der Natur eingebremst wird, sollen nun zwei Angebote in der Region realisiert werden: ein Bikepark in Göggingen und legale Mountainbike-Strecken im Stadtberger Wäldchen.

Plus In Göggingen will der Deutsche Alpenverein einen Mountainbike-Park errichten, bei Stadtbergen sollen die ersten legalen Moutainbike-Crossstrecken entstehen.

Von Andrea Bogenreuther

In Augsburg und dem Landkreis Augsburg sind zwei Sportprojekte in Planung, die die Herzen von Mountainbike-Fans höher schlagen lassen. Der Deutsche Alpenverein (DAV), Sektion Augsburg, will in Göggingen an der Anna-Seghers-Straße einen öffentlich zugänglichen Bike-Park bauen, der Mountainbike-Club (MTB) Augsburg hat vor, in den Westlichen Wäldern bei Stadtbergen und Deuringen Stück für Stück Mountainbike-Wege (Crosstrails) in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu erstellen. Beide Projekte stießen im Augsburger Sportbeirat auf einhellige Zustimmung, am 17. April gehen die Pläne zur Abstimmung in den städtischen Sportausschuss.

Auch dort dürften die Projekte Gefallen finden, hat Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger doch schon im Beirat anklingen lassen, wie wertvoll er den Ausbau neuer Radsportangebote sieht. "Während der Corona-Pandemie gab es einen großen Bedarf an Bikestrecken. Gerade für Kinder und Jugendliche müssen wir einen Rahmen schaffen. In kurzer Zeit haben sich Flächen aufgetan, die die Möglichkeit bieten, aktiv zu werden."

