Augsburg

08:21 Uhr

Tödlicher E-Scooter-Unfall in Augsburg: Die Angehörigen quälen Fragen

Kerzen, Blumen und ein Foto erinnern an den 36-Jährigen, der in Hochzoll von einer Tram erfasst und tödlich verletzt worden ist.

Plus Ein 36-jähriger Familienvater ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn Mitte März in Augsburg gestorben. Der Bruder des Opfers fordert lückenlose Aufklärung.

Von Ina Marks

Eine Fahrradfahrerin bekreuzigt sich zweimal, als sie an der Unfallstelle in der Friedberger Straße vorbeifährt. Mehr als sechs Wochen sind seit dem tödlichen Unfall in der Friedberger Straße auf Höhe des Bürgerbüros Hochzoll vergangen. Ein 36 Jahre alter E-Scooter-Fahrer war an jenem späten Montagnachmittag Mitte März beim Queren der Fahrbahn von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Familienvater erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Noch immer stehen an der Stelle, wo das Unglück passierte, Kerzen. Ein Bild erinnert an den Toten. Die Mutter des Verunglückten sucht, wie sie erzählt, den Unfallort täglich auf. Die Hinterbliebenen quälen Fragen. Der Bruder des 36-Jährigen fordert eine lückenlose Aufklärung.

Nebojsa Kantar steht an der Fußgängerampel an der Friedberger Straße, die sein Bruder überquert hatte. Fußgänger müssen aktiv den Schalter der Ampel betätigen, damit das Lichtsignal erscheint. Bei Grün gehen sie erst über die eine Fahrbahn, dann über die Gleise der Straßenbahn und zuletzt über die weitere Fahrbahn mit dem entgegengesetzten Autoverkehr. Kantars Bruder hat an jenem Tag diesen Übergang mit einem E-Roller genutzt. Er war krank und hatte deshalb einen Arzt an der Friedberger Straße aufgesucht, erzählt sein Bruder. Kantar kann sich den Unfall nicht erklären. "Mein Bruder war ein umsichtiger Mensch, vor allem wegen seiner kleinen Tochter."

