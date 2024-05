Unfallopfer in Lebensgefahr: Polizei verstärkt Ermittlungen

Gesucht wird der Fahrer eines dunklen Audi. 230 Fahrzeuge in Augsburg und im Umland wurden überprüft. Noch fehlt die heiße Spur.

Ein Unfall mit tragischem Ausgang beschäftigt weiterhin die Polizei in Augsburg. Das Unfallopfer schwebt in Lebensgefahr. Der Fahrer des am Unfall beteiligten zweiten Fahrzeugs ist nicht ermittelt. Es ist ein Audi-Fahrer. Das Auto trug ein Augsburger Kennzeichen, so haben es Zeugen ausgesagt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dauern an. Es fehlt jedoch die heiße Spur. Zwischenzeitlich wurden 230 Fahrzeuge von der Polizei überprüft.

Fahrerflucht: Der Unfall passierte am 25. März in Augsburg-Pfersee

Passiert ist der Unfall bereits am Montag, 25. März, in Pfersee. Gegen 17.25 Uhr eskalierte laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Leitershofer Straße. Das spätere Opfer stürzte von der Motorhaube des zweiten Fahrzeugs. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer flüchtete. Ein 34-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Er befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand und wird mittlerweile in einer Reha-Klinik behandelt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei sucht mit diesem Phantombild nach dem Verdächtigen. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Die Fahrzeugüberprüfungen werden intensiv durchgeführt. Die Ermittlungsgruppe überprüfte zwischenzeitlich rund 230 Fahrzeuge in Augsburg und Umgebung. Zudem gingen bei der Kriminalpolizei mehrere Hinweise nach dem Veröffentlichen des Phantombildes ein, die nun überprüft werden. Die Polizei sucht mit dem Phantombild nach dem Täter und weiteren Zeugen.

Zum Auto heißt es: Es ist ein dunkelfarbener Audi, A4 bis A8 mit Augsburger Kennzeichen. Der Fahrer ist wohl zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, zwischen 45 und 65 Jahre alt, schlank, mitteleuropäischer Typ. Er hat graue längere, zurückgekämmte Haare, ohne Bart, ohne Brille. Er sprach Deutsch.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kennt eine Person, die dem Phantombild entspricht? Wer kennt eine Person, die dem Phantombild ähnelt und im Besitz des beschriebenen Autos ist oder ein solches Auto nutzt?