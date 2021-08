Corona-Pandemie

vor 24 Min.

Söders neuer Kurs: Ende der FFP2-Maskenpflicht in Bayern wird kontrovers diskutiert

Bayern verfolgte bisher eine besonders strenge FFP2-Maskenpflicht. In vielen anderen Bundesländern (hier eine Aufnahme aus Bremen) ist die so genannte OP-Maske das Maß der Dinge.

Plus Der bayerische Ministerpräsident kündigt das Ende der FFP2-Maskenpflicht im Freistaat an. Warum das bei Experten auf ein geteiltes Echo stößt.

Ende Juli noch hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek einer Abkehr von der FFP2-Maskenpflicht eine Absage erteilt. Doch das hatte nicht lange Bestand. Am Donnerstag kündigte sein Chef, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), bei einer Pressekonferenz ein Ende dieser Regelung an, künftig reicht eine medizinische Maske. Während etwa der schwäbische Hausärztinnen- und Hausärztesprecher Dr. Jakob Berger diese Entscheidung ausdrücklich begrüßt und für richtig hält, sieht der Fachmann für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München, Professor Christian Kähler, das Ganze hingegen äußerst kritisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen