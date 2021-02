vor 48 Min.

Lastwagen kippt um: Vollsperrung der A8 Richtung München am Donnerstag

Nach einem Unfall bei Sulzemoos war die A 8 in Richtung München am Donnerstag zeitweise komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Bei einem Lastwagen ist auf der A8 in Richtung München ein Reifen geplatzt. In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt.

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag war die Autobahn 8 in Richtung München auf Höhe Sulzemoos im Landkreis Dachau komplett gesperrt. Der Verkehr wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten ab Odelzhausen umgeleitet.

Unfall auf A8: Beim Umkippen des Lastwagens riss der Dieseltank

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 15.20 Uhr der linke Vorderreifen einer Sattelzugmaschine geplatzt, woraufhin die Zugmaschine nach links zog und mit der Mittelschutzwand kolidierte. Dabei sollen größere Betontrümmer herausgebrochen und auf die Gegenfahrbahn geflogen sein, wo sie zwei Autos beschädigten.

Der Lastwagen schleuderte laut Polizei währenddessen zur rechten Fahrbahnseite in den Grünstreifen und kippte dort auf die Seite, wobei der Dieseltank riss. In das umgekippte Fahrzeug fuhr dann noch ein Auto der Marke Mercedes. Der 31-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt bei dem gesamten Unfallhergang mittelschwere Verletzungen, die beiden Insassen des aufgefahrenen Mercedes wurden jeweils einmal mittelschwer und einmal leicht verletzt. Die unfallbeteiligten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Bergungsarbeiten nach Unfall auf A8 dauerten bis 2 Uhr an

Die Bergung des umgekippten Lastwagens dauerte laut Polizei bis in die Morgenstunden an. Der zerrissene Dieseltank, die zehn Tonnen schwere Last des Sattelzugs sowie der duale Diesel-Erdgas-Antrieb forderten den Bergungsdienst bis etwa 2 Uhr nachts. Um wegen der Gastanks beim Aufstellen des Fahrzeugs einen Sicherheitsradius zu gewährleisten, sperrte die Polizei auch die Gegenfahrbahn für etwa eine Stunde.

Die Ermittlungen zu dem Unfall führt der auf Lastkraftwagen spezialisierte Schwerlastkontrolltrupp der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen