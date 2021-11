Gericht: Sauter und Nüßlein wurden in der Maskenaffäre nicht bestochen

Überraschend gibt das Oberlandesgericht München in der Maskenaffäre Beschwerden der Beschuldigten statt und korrigiert damit eigene Beschlüsse. Warum die Politiker jetzt wohl ohne Strafe davonkommen und wie es weitergeht.

Alfred Sauter und Georg Nüßlein haben in der Maskenaffäre einen für sie extrem wichtigen juristischen Sieg errungen. Das Oberlandesgericht (OLG) München hat verschiedenen Beschwerden des Landtagsabgeordneten und des ehemaligen Bundestagsabgeordneten gegen Durchsuchungsmaßnahmen und den Arrest beträchtlichen Vermögens weitgehend stattgegeben. Die Richter heben damit überraschend frühere Beschlüsse des Oberlandesgerichts auf. Die Entscheidung erhöht die Wahrscheinlichkeit stark, dass Sauter und Nüßlein straffrei ausgehen. Auch der Geschäftsmann Thomas Limberger hatte mit seiner Beschwerde Erfolg.

Der frühere Landtagsabgeordnete Alfred Sauter. Mit dem Urteil erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er und Nüßlein straffrei bleiben könnten. Foto: Bernhard Weizenegger

Denn in den Beschwerden ging es zwar vordergründig um den Vermögensarrest, die Durchsuchungen und den Haftbefehl. Doch die Schriftsätze warenumfangreich und grundsätzlich. Und nachdem die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft München eine ebenso umfangreiche rechtliche Stellungnahme dazu abgegeben hat, war vom Oberlandesgericht eine grundsätzliche Befassung mit der Kernfrage des Verfahrens zu erwarten: Haben die Beschuldigten (Ex-)Politiker in Wahrnehmung ihres Mandats gehandelt? War das Kassieren von Provisionen aus den Maskendeals Abgeordnetenbestechung im Sinne des Paragrafen 108e des Strafgesetzbuchs?

Gericht: Tatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern nicht erfüllt

Und dazu haben drei verschiedene Senate des OLG München eine einhellige Meinung: Das den Beschuldigten zur Last liegende Verhalten erfüllt den Tatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern nicht. Der Tatbestand wäre nur erfüllt, wenn einem Abgeordneten Schmiergeld für eine Gegenleistung "bei der Wahrnehmung seines Mandats" bezahlt oder versprochen würde. Der Gesetzgeber habe den Paragrafen 108e ausschließlich zum Schutz der Arbeit von Parlaments- und Fraktionsgremien geschaffen, so die Richter. Die Vorschrift gelte daher nur für Tätigkeiten im Rahmen der parlamentarischen Arbeit. Wenn ein Abgeordneter "lediglich die Autorität seines Mandates oder seine Kontakte nutzt", um Entscheidungen zum Beispiel von Behörden und Ministerien zu beeinflussen, mache er sich durch die Annahme von unberechtigten Vermögensvorteilen nicht strafbar im Sinne der Abgeordnetenbestechung.

Dies sei bei Sauter und Nüßlein der Fall. Dass die Richter mit dem konkreten Wortlaut des Gesetzes nicht ganz glücklich sind, aber bei ihrer Entscheidung wohl keine andere Wahl hatten, lässt sich aus folgendem Satz in der Pressemitteilung herauslesen: "Dieser eindeutige Wille des Gesetzgebers war von den Senaten bei ihren Entscheidungen hinzunehmen."

Die Maskenaffäre wurde vor rund neun Monaten öffentlich, als die Generalstaatsanwaltschaft München Büros und Wohnräume des damaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein durchsuchen ließ. Nüßlein und Sauter haben für die Vermittlung von Maskengeschäften mit Ministerien und Bundesbehörden hohe Provisionen kassiert. Die Ankläger halten diese für Schmiergeld. Die politischen Karrieren der beiden Männer sind im Eimer. Nüßlein trat von seinen Ämtern zurück und später sogar aus der CSU aus. Sauter legte ebenfalls seine Ämter nieder und trat aus der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag aus.

Gericht hebt Durchsuchungsbeschluss bei Alfred Sauter auf

Das Oberlandesgericht hob im Zuge seiner Entscheidung verschiedene frühere Beschlüsse auf: So wurde in allen drei Fällen der Vermögensarrest aufgehoben, ebenso wie der außer Vollzug gesetzte Haftbefehl gegen Thomas Limberger. Die Beschuldigten können nun wieder frei auf das festgesetzte Vermögen zugreifen. Im Falle Georg Nüßleins betrug die Summe 660.000 Euro, also so viel, wie er bis dato an Provision aus dem Maskengeschäft kassiert hatte. Bei Alfred Sauter war eine Summe von 1,2 Millionen Euro von der Justiz festgesetzt.

Im Fall des früheren bayerischen Justizministers und langjährigen Landtagsabgeordneten Alfred Sauter ( CSU) hob das Gericht sogar den Durchsuchungsbeschluss aus dem Frühjahr als rechtswidrig auf. Begründung: In seinem Fall habe schon bei Erlass der Durchsuchungsbeschlüsse für seine Büros und Wohnungen kein ausreichender Verdacht dafür bestanden, dass "die ihm zugesagte Gewinnbeteiligung auch parlamentarische Tätigkeiten einschließen sollte".

So reagiert Alfred Sauter auf die Gerichtsentscheidung

Alfred Sauter sagte in einer ersten Reaktion auf die Gerichtsentscheidung gegenüber unserer Redaktion nur: "Der Beschluss spricht für sich."

Die Generalstaatsanwaltschaft hat nun die Möglichkeit, gegen die Beschlüsse Rechtsmittel einzulegen. Wenn sie das tut, muss sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Fall beschäftigen. Seit neun Monaten hat die Behörde in der Maskenaffäre ermittelt, Razzien durchgeführt, Unterlagen beschlagnahmt und geprüft. Die Anklage gegen Sauter, Nüßlein und Limberger wegen Bestechung und Bestechlichkeit von Abgeordneten lag quasi fertig in der Schublade. Nun werden die nächsten Tage zeigen, ob sie vielleicht immer in der Schublade bleibt.