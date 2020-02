vor 9 Min.

Orkan "Sabine": Wo am Dienstag in Bayern die Schule ausfällt

Sturm "Sabine" war in Bayern am Montag deutlich zu spüren - wie hier in Landsberg.

Aufgrund von Orkantief "Sabine" fiel am Montag in ganz Bayern die Schule aus. Wo in Bayern auch am Dienstag die Schulen geschlossen bleiben.

Von Ida König und Thomas Fritzmeier

Das Orkantief "Sabine" fegt seit Sonntag über Deutschland. Am Montag hat der Sturm Bayern erreicht und auch in Schwaben für viele Einsätze gesorgt (Neuigkeiten zum Orkan "Sabine" gibt es hier im Live-Blog).

Ob die Schule ausfällt, entscheiden in Bayern die Landkreise und kreisfreien Städte individuell. Während am Montag noch in ganz Bayern die Schulen geschlossen blieben, wird am Dienstag in vielen Landkreisen und Städten am Dienstag wieder regulärer Unterricht stattfinden.

Wichtig: Gibt es keine anderen Informationen, findet der Unterricht an den Schulen statt.

Infos zum Sturm aktuell: Hier fällt in Bayern am Dienstag die Schule aus

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis und Stadt Passau

Landkreis Rottal-Inn

Dingolfing-Landau

Kommen Schüler trotzdem zur Schule, weil sie beispielsweise die Nachricht nicht erreicht hat oder weil sie sonst niemand beaufsichtigen kann, stehen sie nicht vor verschlossenen Türen. Betreuer beaufsichtigen die Schulkinder solange, bis sie abgeholt werden oder wieder nach Hause gehen können.

Infos zu Orkan "Sabine" aktuell": Hier findet am Dienstag definitiv Unterricht statt

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis und Stadt Augsburg (mehr erfahren)

Landkreis Günzburg (mehr erfahren)

Stadt Kempten

Landkreis Dillingen

Stadt Memmingen

Landkreis Lindau

Landkreis Neu-Ulm (mehr erfahren)

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Unterallgäu

Landkreis Ostallgäu

Landkreis Weilheim-Schongau

Landkreis Landsberg (mehr erfahren)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (mehr erfahren)

Landkreis Starnberg

Landkreis Traunstein

Landkreis und Stadt Rosenheim

Landkreis Miesbach

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis Erding

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Ebersberg

Stadt Ingolstadt

Landkreis Nürnberger Land - Lauf

Landkreis Altötting

Landkreis Dachau

Landkreis Regen

Landkreis und Stadt München (Ausnahme: Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn aufgrund eines Sturmschadens am Dach)

