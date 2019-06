Warum jetzt auch am Fernpass Fahrverbote drohen

Plus Das Land Tirol erwägt weitere Sperrungen von Landstraßen für Urlauber. Der Fernpass selbst soll nicht betroffen sein. Dafür aber Orte in unmittelbarer Nähe.

Da standen am Wochenende mehr als 1000 Autofahrer an Autobahn-Ausfahrten rund um Innsbruck und verstanden die Welt nicht mehr. Bis ihnen freundliche, aber sehr bestimmte österreichische Polizeibeamte erklärten, dass von nun an samstags und sonntags diese oder jene Landstraße gesperrt ist – zumindest für Fernreisende, die die Autobahn zum Beispiel wegen eines Staus umfahren wollen, und zumindest bis zum 14. September. Das trifft auch viele bayerische Urlauber, entsprechend ging die Staatsregierung in München auf die Barrikaden bis hin zur Ankündigung des CSU-Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer, vor dem Europäischen Gerichtshof klagen zu wollen.

Noch am selben Wochenende legte Tirols Landeshauptmann Günther Platter nach und drohte damit, die Fahrverbote auf die Bezirke Kufstein und Reutte auszuweiten. Noch liegt dafür keine konkrete Anordnung vor. Aber unsere Redaktion erfuhr, welches Gebiet betroffen sein könnte. Das ist insofern interessant, als von Sperrungen alle diejenigen betroffen sein würden, die durchs Allgäu über die A7 und den Grenzübergang Füssen/Reutte Richtung Italien fahren.

Gemeinden haben immer häufiger mit Ausweichverkehr zu kämpfen

Auf Anfrage unserer Redaktion sagt Bernhard Knapp, Leiter des Bereichs Verkehrsrecht in der Tiroler Landesregierung, dass über Fahrverbote auch für den Großraum Reutte und das Außerfern nachgedacht werde. Dabei gehe es aber nicht um eine teilweise Sperrung der B179, also der Fernpassstraße. Aber mehrere Gemeinden in der Nähe dieser in der Ferienzeit und an Wochenenden stark frequentierten Transitroute hätten immer häufiger mit massivem Ableitungsverkehr zu kämpfen.

Am größten sei das Problem in der Marktgemeinde Reutte mit ihren knapp 7000 Einwohnern. Aber auch Ehrwald und Biberwier sowie Lermoos seien betroffen. Teilweise komme in den betroffenen Gemeinden das öffentliche Leben zum Erliegen. Darunter leide in erster Linie die dortige Bevölkerung, sagt Knapp. Appelle an Reisende, die B179 im Falle eines Staus nicht zu verlassen, verhallten meist ungehört. Ist beispielsweise der Lermooser Tunnel auf der Fernpassroute dicht, wählen ortskundige Autofahrer die Ausweichroute über Biberwier, Ehrwald und Lermoos, die mitten durch die Ortschaften führt.

Was Autofahrer über das Fahrverbot in Tirol wissen sollten 1 / 5 Zurück Vorwärts Was soll mit den Fahrverboten erreicht werden? Tirol will den Ausweichverkehr stoppen und erreichen, dass Autofahrer auch bei einem Stau auf der Autobahn bleiben. Sie sollen sich nicht mehr per Navi auf Ausweichrouten durch Dörfer leiten lassen.

Für wen gelten die Verbote? Für den gesamten Verkehr, also für Pkw, Lkw und Motorräder. Und die Tiroler betonen, dass sie nicht nur für Ausländer gelten. Auch den Österreichern wird der Ausweichverkehr bei einem Stau auf der Autobahn untersagt. Das Verbot gilt für die Ausfahrten zwischen Hall und Zirl auf der Inntalautobahn (A12) sowie bei Patsch und bei Gries am Brenner auf der Brennerautobahn (A13). Die Landesregierung erwägt, es auf Ausfahrten in den Bezirken Kufstein und Reutte auszuweiten.

Wann gelten die Verbote? Sie gelten an allen Wochenenden bis zum 14. September – jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr. Sie gelten von 7 bis 19 Uhr auch am Feiertag Mariä Himmelfahrt (15. August).

Wie will Tirol die Einhaltung des Verbots sicherstellen? Die Sperrungen werden ins Verkehrsinformationssystem des österreichischen Innenministeriums eingespielt, auf das wiederum zahlreiche Navigationsgeräte zugreifen. Da aber unklar ist, ob alle Navi-Betreiber diese Daten auch einspeisen, werden an den gesperrten Ausweichrouten Polizeistreifen postiert.

Wann greifen die Verbote nicht? Besuche bei Verwandten oder ein Abstecher zu einer besonderen Sehenswürdigkeit sollen von den Sperrungen explizit ausgenommen sein.

Die ins Auge gefassten „temporären Sperrungen“ seien der ausdrückliche Wunsch der betroffenen Bürgermeister, sagt Verkehrsrechtler Knapp. Es gehe nicht um Schikanen, sondern um die Anliegen der in diesen Orten wohnenden Bevölkerung. Nach Angaben Knapps prüfen derzeit Verkehrsexperten, wo und wann zeitweilige Sperrungen im Außerfern sinnvoll sein könnten. Dafür würden auch die Daten von Verkehrszählungen ausgewertet. Eine Entscheidung, ob und wann gesperrt wird, müsse nun Landeshauptmann Platter treffen.

Ein Experte sagt: Es wird Zeit, dass sich das EU-Gericht damit beschäftigt

Die Fahrverbote rund um Innsbruck werden auch am kommenden Wochenende wieder gelten. Alexander Eisenkopf hält sie „für einen klaren Verstoß gegen die Regeln des Binnenmarkts“. Eisenkopf lehrt an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Er sagt: „Es wird langsam Zeit, dass der Europäische Gerichtshof sich dem annimmt.“ Zudem warnt er Deutschland davor, mit ähnlichen Verboten wie Tirol zu reagieren: „Das wäre entgegen jeder Vernunft und jeder Idee, die wir mit Europa verbinden. Damit bringen wir uns auf eine vorsintflutliche Ebene der Auseinandersetzung.“

So umfangreich die Verkehrskonflikte zwischen Bayern und Österreich derzeit sind: In einem Punkt sind sie sich wieder nähergekommen. Die geplante dritte Grenzkontrollspur an der A8 bei Bad Reichenhall soll nun schon ab Montag gebaut werden und bis Ende Juli vollendet sein. Dort kommt es wegen der Kontrollen der deutschen Bundespolizei regelmäßig zu massiven Staus. Der Beginn der Arbeiten hatte sich verzögert, weshalb die Salzburger Landesregierung damit gedroht hatte, den Verkehr zur Entlastung eigener Kommunen über Landstraßen in Bayern umzuleiten.

