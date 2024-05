Vor Bayern-Duell: Real Madrid dicht vor Meistertitel

Real Madrid kann kurz vor dem Königsklassen-Halbfinale gegen den FC Bayern zum 36. Mal spanischer Fußball-Meister werden. Die Entscheidung fällt am Abend im Duell der Verfolger.

Real Madrid steht vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Bayern dicht vor dem erneuten Titelgewinn in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti gewann am Samstag mit 3:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten FC Cadiz und kann bereits am Abend zum 36. Mal Meister werden. Gewinnt Verfolger FC Barcelona nicht beim Tabellendritten FC Girona, ist dem Rekordmeister der erneute Titelgewinn bereits vier Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu nehmen.

Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen die Münchner schonte Ancelotti in der Liga erneut zahlreiche Stammspieler, darunter auch die Nationalspieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie zunächst den später eingewechselten Jude Bellingham. Dafür gab der belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois nach einer monatelangen Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback. Brahim Diaz (51. Minute), der Ex-Dortmunder Bellingham (68.) und Joselu (90.+3) erzielten die Treffer für Real.

(dpa)