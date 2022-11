Klima-Proteste

vor 16 Min.

Gewahrsam für die "Letzte Generation": Fürs Klima in den Knast

Plus Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" müssen bis zu 30 Tage in Präventivgewahrsam. Warum das umstritten ist und wie es andere Bundesländer regeln.

Von Julia Greif

Acht Tage lang saß Leo Elgas in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Der 23-Jährige ist kein Mörder, Räuber oder Betrüger, der in Bayerns wohl bekanntestem Gefängnis untergebracht wurde. Elgas ist Klimaaktivist und saß ein, weil er eine Straße in München blockiert hatte, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

