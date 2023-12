Mobilität

Für viele Junge nur noch ein Zweckbündnis: In der Region geht fast nichts ohne Autos

Plus Veganes Essen, kein Plastik und Fahrrad statt Auto: Das sind die Klischees über Jugendliche und junge Erwachsene. Manches stimmt – zumindest ein bisschen. Aber mehr Autos gibt es trotzdem.

Von Christof Paulus

Während die Regionalbahn von Augsburg nach München in den vergangenen Monaten im Chaos versank und Verspätungen bei der Bahn mehr Regel als Ausnahme sind, werden die Straßen in der Region immer größer: Die A8 ist seit einigen Jahren dreispurig, die B300 zwischen Dasing und Aichach so ähnlich wie eine Autobahn und selbst in kleineren Orten wie Zöschingen im Landkreis Dillingen wird die Kreisstraße durch den Ort ausgebaut. Deutschland bleibt ein Autoland, und auch in Schwaben ist das nicht anders.

Und das gilt auch für diejenigen, denen immer wieder nachgesagt wird, Autos mehrheitlich abzulehnen: junge Menschen. Dem Klischee zufolge sind Autos für sie CO₂-Schleudern und ein Treiber der Erderwärmung, ein Phänomen, vor dem junge Menschen besonders Angst haben. Und um das Drohszenario abzuwenden, verachten sie Autos und fahren stattdessen lieber Fahrrad oder Bahn. Wenn man auf die Zahlen schaut und sich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterhält, bleibt von dem Klischee nicht mehr ganz so viel übrig – und dennoch scheint an manchen Dingen doch ein bisschen Wahrheit dran zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

