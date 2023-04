Wolf

Streit um den Wolf: "Mit der Angst der Menschen wird Wahlkampf gemacht"

Plus In Bayern dürfen Wölfe ab 1. Mail einfacher abgeschossen werden. Naturschützer sind entsetzt und prüfen juristische Schritte. Wie dünn ist das Eis, auf dem der Kabinettsbeschluss steht?

Von Stephanie Sartor

Das Entsetzen unter Bayerns Naturschützern ist groß, seit Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) die Jagd auf den Wolf eröffnet hat. "Mit der Angst der Menschen wird Wahlkampf gemacht. Und die Angst wird noch geschürt", sagt Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern (BN). Der Kabinettsbeschluss sei ein Schlag ins Gesicht, fährt Mergner fort. "Wir wurden nicht beteiligt oder zuvor informiert." Der BN erwägt eine Klage und prüft derzeit ein juristisches Vorgehen. Denn Mergner zufolge steht der Beschluss auf dünnem Eis. "Man versucht, mit dem juristischen Trick, die öffentliche Sicherheit sei in Gefahr, einen allgemeinen Abschuss durchzusetzen."

Die neue Wolfsverordnung umfasst gerade einmal vier Paragrafen, eins und zwei sind die, über die derzeit so hitzig debattiert wird. Der erste befasst sich mit der von Mergner angesprochenen öffentlichen Sicherheit, der zweite mit der Abwendung von wirtschaftlichem Schaden, also dem Reißen von Nutztieren. Im Kern sieht die Vorordnung vor, dass Wölfe leichter getötet werden können. Laut Söder reicht ein einziger Riss, dann könne in dem Gebiet eine "Entnahme" – was nichts anderes als Abschuss bedeutet – erfolgen. Es müsse, erklärte Söder, auch nicht der eine Wolf ermittelt werden, der ein Schaf gerissen habe. Umweltminister Thorsten Glauber (FW) versicherte in einem Pressestatement: "Wir machen, was rechtlich möglich ist, um zentrale Ziele zu erreichen: die Weidewirtschaft unterstützen und die Weidetiere schützen, Gefährdungen für den Menschen ausschließen und die Artenvielfalt im Alpenraum erhalten." Und genau da ist der Haken: Ist das alles tatsächlich rechtlich wasserdicht?

