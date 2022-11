Wer sind die knapp 400 Menschen, die in Augsburg noch immer protestieren?

Plus Die Gegner der Corona-Maßnahmen gehen weiter auf die Straße, suchen sich aber neue Themen. Der "Wutwinter" bleibt (bisher) aus, doch die Proteste werden so schnell nicht verschwinden.

Die Demonstrierenden trommeln, tröten, singen. Ein Mann schwenkt die Fahne der ehemaligen DDR, wenige Meter dahinter halten drei Demonstrierende herzförmige Pappschilder der AfD in die Höhe. "Unser Land zuerst" steht darauf. Oder: "Gesund ohne Zwang". Etwa 380 Menschen ziehen laut Polizeiangaben am Samstagabend durch Augsburg. Deutlich weniger als zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie.