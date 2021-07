Das Corona-Update vom 10. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Corona-Impfstoff wird in Deutschland vom Bund an die Länder verteilt, gemäß der Bevölkerungszahlen. Es sollten also alle Bundesländer gleich viel Impftstoff pro Kopf erhalten. Dementsprechend könnten sie auch in etwa gleich schnell impfen. Doch das ist nicht der Fall. Während Bremen zum Beispiel 67 Prozent der Bevölkerung bereits einmal geimpft hat, sind es in Sachsen nur etwas mehr als 49 Prozent.

Unser Autor Jakob Stadler hat sich die unterschiedlichen Impfquoten in den Bundesländern genau angeschaut und sich gefragt: Warum ist der Impffortschritt so unterschiedlich? Welche Antworten er gefunden hat, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Dramatische Bilder kamen während der Hochphase der Corona-Pandemie von den Intensivstationen. Der Bund investierte daher Milliarden Euro, um die Kliniken auf die Corona-Kranken vorzubereiten. Nun fragen Kritiker: Wo ist das Geld hin?

Sollten die noch geltenden Corona-Beschränkungen gekippt werden, wenn alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben? Darüber streiten sich Vertreter mehrerer Parteien. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wies Forderungen dieser Art jedoch zurück. Mehr zum Thema erfahren Sie hier.

Augsburgs Polizeipräsident Michael Schwald führt die Ausschreitungen in der Krawallnacht vor wenigen Wochen nicht auf den Corona-Frust zurück. Wie er sich die Ereignisse stattdessen erklärt, hat er unserem Autor Jörg Heinzle erklärt. Das gesamte Gespräch finden Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.735.420 Fälle verzeichnet, das sind 952 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 648.725 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 156 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen rund 81,3 Millionen Impfungen verabreicht. 48.417.298 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 58,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 35.009.091 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 42,1 Prozent (Stand: Samstag, 10. Juli 2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Arif Husain arbeitet für das Welternährungsprogramm. Corona lässt auch die Zahl der Hungernden stark ansteigen. Was er den Regierungen im Westen rät und wer die größten Sorgenkinder sind.

Hunger, Kriege, Covid: "Das ist die größte Krise unseres ganzen Lebens"

Die Fußball-EM in elf Ländern war von Anfang an umstritten. Nun steht England im Finale, in London, bei einer Inzidenz von weit über 200. Wenn das mal gut geht.

Die Euphorie der EM hat die Pandemie ins Abseits gestellt

Die Stadt Augsburg will Anreize zum Schwimmen schaffen und sieht das Angebot auch als Ausgleich für die Corona-Einschränkungen für die unter 18-Jährigen.

Kinder und Jugendliche sollen in den Sommerferien gratis ins Freibad

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.