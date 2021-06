Das Corona-Update vom 2. Juni

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Können Sie sich noch daran erinnern, wie wir vor gut einem Jahr auf einmal damit begonnen haben, Gesichtsmasken zu nähen und uns nur mühsam daran gewöhnten, die Maske auch wirklich mitzunehmen, wenn wir zum Beispiel zum Einkaufen gegangen sind? Zu Beginn der Pandemie war das Maske-Tragen im Alltag für uns Europäer noch Neuland. Mittlerweile gehört eine FFP-2-Maske fast schon selbstverständlich dazu, wenn man das Haus verlässt. Das wollen viele Menschen auch nach der Corona-Pandemie beibehalten, ergab eine repräsentative Studie des Instituts Civey im Auftrag unserer Redaktion. 44,7 Prozent der Deutschen wollen weiterhin zum Mund-Nasen-Schutz greifen, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Die Ergebnisse im Detail finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der US-Pharmakonzern Moderna will die Produktionskapazitäten für seinen Corona-Impfstoff in der EU verdoppeln. Wie das Unternehmen heute bekannt gegeben hat, soll das Vakzin schon bald in Kooperation mit dem niederländischen Pharmaunternehmen Lonza Bioscience an dessen Standort Geleen hergestellt werden - nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona geworben. Zugleich sprach er mahnende Worte in Richtung Politik. Was er damit meint, wenn er sagt, die Impfung sei kein Lakritzbonbon, erfahren Sie hier.

Die Zahlen sinken, die Sonne zeigt sich - und Deutschland erwacht. Die Biergärten sind gut gefüllt, auch in den Innenstädten kehrt das Leben zurück. Der Augsburger Star-Fotograf Daniel Biskup ist durch die Republik gereist und hat die Aufbruchstimmung in Bildern eingefangen. Sehenswert!

Die Zahlen:

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.687.828 Fälle verzeichnet, das sind 4917 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 640.253 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 806 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 51.540.953 Impfungen verabreicht. 35.936.861 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 43,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 15.604.092 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 18,8 Prozent. (Stand der Impfquoten: 02.06.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

