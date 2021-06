Das Corona-Update vom 25. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Heute vor genau einem halben Jahr begann in Deutschland die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Nach sechs Monaten haben mehr als die Hälfte der Deutschen zumindest eine Erstimpfung erhalten, etwa jeder dritte Deutsche ist bereits vollständig geimpft. Das bedeutet allerdings auch, dass zwei Drittel der Menschen noch keinen ausreichenden Schutz vor dem Virus haben. Die Bundesregierung und die Wissenschaft denken derweil bereits über dritte Impfungen nach, wie Bernhard Junginger schreibt. Gerade für ältere oder chronisch kranke Menschen könnten diese bereits im Herbst sinnvoll sein, erklärte Leif Erik Sander von der Berliner Charité. Die Delta-Variante erfordere eine "neue Phase der Impfkampagne", sagte er bei der Pressekonferenz, bei der auch Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler vor den Gefahren der Mutation warnten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Abitur-Prüfungen an den Gymnasien in Bayern sind fast durch, es ist das zweite Corona-Abitur in Folge . Von Stolz und Feierlaune ist bei den Absolventinnen und Absolventen kaum etwas zu spüren, berichtet Lara Schmidler. Manche Abiturienten kämpfen auch jetzt noch mit schweren psychischen Problemen.

Die vier EM-Spiele in München sind ja ein von der bayerischen Staatsregierung auserkorenes Pilotprojekt - nur deshalb dürfen jeweils 14.000 Fans ins Stadion. Darüber, wie die wissenschaftliche Begleitung aussieht – also wie genau die Erkenntnisse gewonnen werden sollen – herrschte lange Uneinigkeit. Wie Florian Eisele berichtet, gibt es jetzt neuen Ärger: Offenbar weiß die Bundesregierung nichts von den bayerischen Plänen.

Die Maskenaffäre der CSU kam am 7. März durch den Fall Georg Nüßlein ins Rollen. Er soll hohe Provisionen für die Vermittlung von Schutzmasken-Deals erhalten haben. Nun hat sein Verteidiger Beschwerde eingelegt: Er behauptet, die Beschlüsse zur Durchsuchung und das Einfrieren von Nüßleins Vermögen seien rechtswidrig.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.725.580 Fälle verzeichnet, das sind 774 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.107 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 128 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 70.536.404 Impfungen verabreicht. 43.958.788 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 52,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 28.383.081 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 34,1 Prozent.

