Das Corona-Update vom 11. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jakob Stadler

Wer gerne nachts spazieren geht, kann sich freuen: Die nächtliche Ausgangssperre in Bayern ist ab Montag Geschichte. Zwei Monaten lang war es im ganzen Freistaat verboten, sich nach 21 Uhr draußen aufzuhalten. Ab dem 15. Februar gilt die Regel nur noch in Hotspots mit einer Inzidenz über 100, und dort auch erst ab 22 Uhr. Was genau das bayerische Kabinett heute beschlossen hat, hat Christina Heller-Beschnitt zusammengefasst.

Der Grund für diese Lockerung: Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück. Deshalb verkündete Ministerpräsident Markus Söder heute: "Die Lage in Bayern hat sich deutlich verbessert." Vorsicht sei trotzdem geboten, vor allem wegen der ansteckenderen Corona-Mutationen, die sich weiter ausbreiten. Deshalb hat Angela Merkel heute noch einmal vor einer dritten Welle gewarnt - und deshalb lockert auch der Freistaat nur langsam. Ab 22. Februar werden zunächst für die Schulen einige Maßnahmen zurückgefahren. Welche Kinder und Jugendliche dann unter welchen Voraussetzungen wieder in die Schule dürfe, erklärt Stephanie Sartor.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.310.233 Fälle, das sind 10.237 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 416.786 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1510 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

