vor 3 Min.

Das Corona-Update vom 21. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Sie kann Hoffnung spenden – oder Sorgen nähren: die sogenannte Reproduktionszahl, auch R-Wert genannt. Sie sagt aus, wie stark sich das Coronavirus in einer Region oder einem Land verbreitet. Zuletzt lag dieser R-Wert in Deutschland etwa bei 1. Das heißt: Ein Infizierter steckte etwa einen weiteren Menschen an.

Nun ist die Reproduktionszahl aber sprunghaft gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut am Wochenende mitteilte. Auf 1,79. Schuld daran sollen einzelne Ausbrüche sein, wie es sie beispielsweise auf einem Schlachtbetrieb in Nordrhein-Westfalen gab. Dort hatten sich mehr als 1300 Menschen mit dem Virus infiziert. Da es bundesweit zuletzt immer weniger Neuinfektionen gab, stieg der R-Wert durch einen großen lokalen Ausbruch wie diesen stark an.

Wie die Reproduktionszahl berechnet wird und was genau sie aussagt, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Mitten in der Corona-Krise hat US-Präsident Donald Trump seinen Wahlkampf-Auftakt gefeiert : in einer Arena für bis zu 19.000 Menschen. Zwar blieben einige Plätze bei der Veranstaltung in Tulsa frei – dennoch könnte das Massenevent die Ausbreitung im Bundesstaat Oklahoma weiter anfachen. Trump wandte sich in seiner Rede unter anderem an seine Mitarbeiter: Sie sollen Coronavirus-Tests einschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Auch sonst gab er erneut vieles von sich, was wissenschaftlichen Grundlagen entbehrt.

: in einer Arena für bis zu 19.000 Menschen. Zwar blieben einige Plätze bei der Veranstaltung in frei – dennoch könnte das Massenevent die Ausbreitung im Bundesstaat weiter anfachen. wandte sich in seiner Rede unter anderem an seine Mitarbeiter: Sie sollen Coronavirus-Tests einschränken, damit die Infektionszahlen in den nicht steigen. Auch sonst gab er erneut vieles von sich, was wissenschaftlichen Grundlagen entbehrt. Für die Lufhansa geht es nun um alles : Bekommt sie milliardenschwere Staatshilfen? Muss das schon beschlossene Corona-Rettungspaket erneut verhandelt werden? Oder muss sie Insolvenz anmelden? Eines ist jedenfalls schon klar: Der Konzern ist ab Montag nicht mehr im Aktienindex Dax gelistet.

: Bekommt sie milliardenschwere Staatshilfen? Muss das schon beschlossene Corona-Rettungspaket erneut verhandelt werden? Oder muss sie anmelden? Eines ist jedenfalls schon klar: Der Konzern ist ab Montag nicht mehr im Aktienindex Dax gelistet. Ab Montag werden die Corona-Beschränkungen in Bayern weiter gelockert . Dann ist es zum Beispiel möglich, Hochzeiten oder Geburtstage mit bis zu 50 Gästen drinnen oder 100 Gästen draußen zu feiern. Eine Übersicht über alle Lockerungen finden Sie hier.

. Dann ist es zum Beispiel möglich, Hochzeiten oder Geburtstage mit bis zu 50 Gästen drinnen oder 100 Gästen draußen zu feiern. Eine Übersicht über alle Lockerungen finden Sie hier. In der kommenden Woche wird's sommerlich warm. Passend dazu öffnen nach und nach die Freibäder in der Region. Am Montag ist zum Beispiel das Familienbad am Plärrer dran. Hier lesen Sie, was es vor dem Besuch zu beachten gilt und welche anderen Freibäder bereits für Besucher geöffnet sind.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 189.822 Fälle, das sind 687 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.843 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 16 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 228 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Fieber, Husten, Müdigkeit: Wer Corona-Symptome hatte, aber nicht getestet wurde, kann das nachträglich tun. Mit einem Antikörpertest. Worauf Sie achten sollten.

Corona schon überstanden? So kann man sich auf Antikörper testen lassen

Einige junge Menschen gehen in der Corona-Krise auf die Straße und rebellieren, andere bleiben zu Hause und haben Angst. Jugendpsychologin Michele Noterdaeme hat Antworten.

Angst, Alkohol, Aufstand: Was macht Corona mit der Jugend?

Die Corona-Krise hat für Augsburg Folgen. Noch ist die Größe des Finanzlochs nicht bekannt, aber viele Projekte werden sich nicht umsetzen lassen. Ein Überblick.

Finanzloch wegen der Corona-Krise: So ist Augsburg aufgestellt

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen