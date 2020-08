20:00 Uhr

Das Corona-Update vom 22. August

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Auf lange Clubnächte oder große Musikkonzerte muss diesen Sommer verzichtet werden. Zu groß ist die Angst vor Infektionen bei sogenannten „Superspreader-Events“. Doch wie hoch ist das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach einer Großveranstaltung in Innenräumen tatsächlich? Um diese Frage beantworten zu können, haben Forscher der Universitätsmedizin Halle am Samstag ein Konzertexperiment mit Tim Bendzko in Leipzig veranstaltet. 2210 Freiwillige hatten sich vorab dafür registriert.

Die Ergebnisse der Studie dürften auch für die Betreiber der Nachtclubs in Augsburg von Interesse sein. Auch in der Fuggerstadt ist der Betrieb seit über fünf Monaten nur unter Einschränkungen möglich, wenn überhaupt. Einige Bars und Clubs können sich während des Sommers mit Außengastronomie über Wasser halten. Doch wie es danach für sie weitergeht, ist unklar. Die Clubbetreiber fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und befürchten über kurz oder lang eine Pleitewelle in der Branche.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Corona-Teststation an A3 kurzzeitig geschlossen: Tester zeigten Symptome. Weil drei Mitarbeiter Symptome gezeigt haben, musste die Corona-Teststation an der Autobahn 3 bei Passau in der Nacht auf Samstag vorübergehend schließen. Mehr dazu lesen Sie hier.

FC Bayern im Champions-League-Finale: Feiern sind unter Corona-Auflagen erlaubt. Viele Augsburger wollen das Bayern-Endspiel am Sonntag in der Öffentlichkeit schauen. Wo das möglich ist – und auf was Fans achten sollten.

Steigende Infektionszahlen: Präsident des Ifo-Instituts beschwichtigt. Warum ihn steigende Infektionszahlen noch nicht beunruhigen und wie die Wirtschaft durch die Krise kommt, erklärt Clemens Fuest im Interview mit unserer Redaktion.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 232.082 Fälle, das sind 2.034 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 54.817 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 401 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

