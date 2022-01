Das Corona-Update vom 17. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wie krank macht Omikron? Für den Einzelnen ist die neue Variante weniger riskant, für die Masse aber eine Bedrohung. Das zeigen jetzt auch Daten aus ersten internationalen Studien. Mein Kollege Michael Pohl liefert eine Zusammenfassung, was aus anderen Ländern über die Omikron-Variante bekannt ist.

International gibt es also längst mehr Erfahrung mit der neuen Welle, doch die Corona-Inzidenz steigt auch in Deutschland an – auf mittlerweile 528,2 Infektionen in den vergangenen sieben Tagen. Das löst eine neue Debatte aus, ob große Sorge oder mehr Zuversicht angebracht ist. Gesundheitsminister Lauterbach warnt, auch einige Krankenhausfunktionäre seien besorgt. Doch es gibt auch klare Signale der Hoffnung. Was Experten sagen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Regeln in Bayern bleiben vorerst gleich Bayerns Kabinett hat über den Umgang mit Omikron beraten und hält zunächst an den bisherigen Regeln fest. Zum Artikel.

Kabinett hat über den Umgang mit beraten und hält zunächst an den bisherigen Regeln fest. Zum Artikel. Wie geht es der Wirtschaft in Augsburg in der Pandemie? Der IG Metall-Chef von Augsburg , Michael Leppek , spricht über die Situation der Betriebe. Wo die Probleme liegen.

Der IG Metall-Chef von , , spricht über die Situation der Betriebe. Wo die Probleme liegen. Corona-Pandemie verschärft soziale Ungleichheit: Während sich das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre verdoppelt hat, leben über 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut. Lesen Sie mehr.

Während sich das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre verdoppelt hat, leben über 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut. Lesen Sie mehr. Reiseplanung trotz Pandemie: Wie geht das? Die Inzidenzwerte schießen auch in den Urlaubsländern in die Höhe. Sollte man dennoch schon jetzt seinen Jahresurlaub planen? Was Experten dazu empfehlen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.000.122 Fälle verzeichnet, das sind 34.145 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.454.911 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 8205 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 158.497.879 Impfungen verabreicht. 62.423.206 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 60.474.763 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 72,7 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 39.189.121 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 47,1 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach einem Corona-Ausbruch im Krankenhaus Aichach sind elf Mitarbeiter und zehn Patienten einer Station im Krankenhaus Friedberg positiv auf Corona getestet worden. Einer von ihnen ist nun verstorben.

Von Corona-Ausbruch betroffener Patient stirbt im Aichacher Krankenhaus

Kuriose Vorgänge im Unterallgäu: Weil sich niemand als Veranstalter der Corona-„Spaziergänge“ in Mindelheim bekannt hatte, hat die Polizei selbst Leute angesprochen – mit Erfolg.

Mindelheimer Polizei organisiert Demo-Organisatoren für Corona-"Spaziergänge"

Das Coronavirus macht auch den Sportlern von Ratiopharm Ulm zu schaffen. Beim Ulmer war ein Schnelltest positiv, die Ergebnisse der Spieler waren alle negativ. Es gibt also vorsichtige Entwarnung, aber noch keine Gewissheit.

So ist die Corona-Lage bei den Basketballern von Ratiopharm Ulm