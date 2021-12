Das Corona-Update vom 23. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Omikron geht in Deutschland um. Inzwischen hat die Variante auch Augsburg erreicht. Es gibt fünf Verdachtsfälle in Augsburg, 24 Menschen sind in Quarantäne. Weil die neue Mutation offensichtlich hoch ansteckend ist, gibt es bei der Quarantäne keine Unterschiede mehr zwischen Geimpften und Ungeimpften – alle müssen sich 14 Tage isolieren. Wenn sich viele Menschen infizieren oder isolieren müssen, drohen Personalausfälle auch in kritischen Bereichen, etwa bei der Feuerwehr. Ist Augsburg darauf vorbereitet?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Immerhin: Neue Studien aus Großbritannien und Südafrika machen Hoffnung. Demnach ist die relative Häufigkeit von schweren Verläufen bei der Omikron-Variante deutlich geringer. Im Gesundheitsministerium will man deshalb aber keine Entwarnung geben. Mehr dazu hier.

Deshalb will die Regierung fast allen bis Ende Januar Drittimpfungen ermöglichen. Ist das realistisch? In Augsburg fehlt Impfstoff. Das betrifft vor allem die Kinder. Seit Mitte Dezember werden über das Impfzentrum der Stadt Augsburg Fünf- bis Elfjährige geimpft, 2900 Dosen wurden dafür geliefert. Rund 17.000 potenzielle Impfkandidaten und -kandidatinnen gibt es in Augsburg . Mehr über den Engpass lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.923.636 Fälle verzeichnet, das sind 44.927 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.298.542 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5882 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 796 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 145.615.377 Impfungen verabreicht. 61.313.890 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.782.729 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,7 Prozent.

Ausschreitungen auf einer Corona-Demo in München: Teils kam es zu Attacken auf Einsatzkräfte mit Messern. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

Wegen der 2G-Regelung kommt es in Augsburg teils zu Wartezeiten vor Geschäften. So sind die Öffnungszeiten der Einkaufshäuser und des Stadtmarkts an Heiligabend.

Mithilfe einer Online-Nachrückerliste kann es ganz schnell einen Termin für eine Corona-Impfung im Landkreis Augsburg geben.

