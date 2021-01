vor 51 Min.

Auto kracht bei Unfall nahe Bächingen gegen Baum

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen bei Bächingen von der Straße abgekommen und frontal in einen Baum gekracht.

Zwei Unfälle meldet die Polizei Dillingen: Erst geht bei Gundelfingen ein Überholmanöver schief, dann kommt ein Betrunkener bei Bächingen von der Straße ab und muss ins Krankenhaus.

Gleich zwei Verkehrsunfälle am Wochenende die Feuerwehr Gundelfingen auf Trab gehalten. Am Freitag gegen 13.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 16 nahe Gundelfingen. Wie ein 47-jähriger Autofahrer laut Polizeibericht auf der Polizeiinspektion Dillingen mitteilte, befuhr er die Bundesstraße in Richtung Dillingen. Als der 47-Jährige ein Fahrzeug überholen wollte, scherte ein rechts von ihm befindlicher, 61-jähriger Pkw-Lenker ebenfalls nach links aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 47-Jährige weiter nach links aus und prallte mit seinem Auto in die Leitplanken. Durch den Zusammenstoß wurde seine komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf 4000 Euro beziffert.

Bei einem Unfall nahe Bächingen wurde ein Alkoholwert von knapp unter zwei Promille gemessen

Am frühen Samstagmorgen kam es dann bei Bächingen zu einem schweren Unfall. Gegen 5.15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die Kreisstraße DLG 34 von der Bundesstraße 16 her kommend in Richtung Bächingen. Kurz vor Bächingen kam er dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei Prellungen am gesamten Körper sowie Schnittverletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von knapp unter zwei Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus Günzburg durchgeführt. Der Pkw des 29-Jährigen wurde total beschädigt. Die Schadenshöhe wurde auf 2000 Euro beziffert. An den Bäumen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Insgesamt waren 29 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gundelfingen und Bächingen vor Ort. (pol)

