Was die Hospizarbeit im Landkreis Dillingen leistet

Plus Auch Corona hat die Hospizbegleiterinnen und -begleiter im Kreis Dillingen bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit nicht gebremst. Zum Glück. Denn die Nachfrage nach ihnen steigt.

Andächtig hört eine Seniorin ihrer Betreuerin Sieglinde Kraus zu. Die zitiert Goethes „Zauberlehrling“. Die beiden sitzen auf einem Balkon des Dillinger Heilig-Geist-Stifts in der Sonne. Rote Geranien ranken den Balkon ein. Nach dem Gedicht gibt es von der alten Dame im Rollstuhl leisen Applaus. Es sind solche Szenen, die die Hospizbegleiter und -begleiterinnen im Landkreis Dillingen gestalten. Zeit mit Sterbenden verbringen. Ihnen den letzten Weg leichter gestalten.