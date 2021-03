15:41 Uhr

Ehepaar wird bei Unfall bei Dillingen schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag zwischen Dillingen und Zöschlingsweiler ereignet. Dabei ist ein Ehepaar aus dem Landkreis Augsburg schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr an der Abzweigung nach Schabringen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollte ein 72-jähriger Holzheimer mit seinem Wagen von Schabringen kommend auf die DLG4 zwischen Zöschlingsweiler und Dillingen abbiegen und Richtung Lauingen fahren.

Zwischen Dillingen und Zöschlingsweiler hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Bild: Cordula Homann

Dabei übersah einen Auto, das auf der Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und kam ins Dillinger Krankenhaus. Im anderen Auto saß ein Ehepaar aus dem Landkreis Augsburg: eine 69-jährige Frau und ein 76-jähriger Mann.

Die Strecke zwischen Dillingen und Zöschlingsweiler war stundenlang gesperrt

Das Ehepaar wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass beide mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen wurden. Einer flog ins Augsburger Uniklinikum, einer ins Münchner Klinikum Rechts der Isar. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in insgesamt niedriger vierstelliger Höhe.

Neben den beiden Rettungshubschraubern waren drei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dillingen und Hausen, sowie der Kreisbauhof und die Polizei eingebunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Die DLG4 zwischen Dillingen und Zöschlingsweiler war bis etwa 19 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (corh, pol)

