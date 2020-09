vor 18 Min.

Entspannte Wanderer auf dem Donauwald-Premiumweg

Plus Am Wochenende schon etwas vor? Der Donauwaldweg ist nicht nur laut Auszeichnung premium. Die Etappe von Gundelfingen nach Dillingen macht gute Laune.

Von Vanessa Polednia

Bestes Bergwetter ist auch auf Deutschlands flachstem Premiumwanderweg von Vorteil. Fünf Etappen auf 60 Kilometern führen von Günzburg bis nach Schwenningen. Als im vergangenen Jahr für die neue Strecke Ehrenamtliche gesucht wurden, musste Jürgen Titze nicht lange nachdenken. Der Gundelfinger ist seit zwei Jahren in Rente und ein begeisterter Läufer. Der Wegepate ist eigentlich für die Teilstrecke von Günzburg nach Offingen zuständig und sorgt dafür, dass die Strecke einwandfrei ist. Doch an diesem spätsommerlichen Tag beginnt die Tour an seinem Wohnort.

Donauwald-Premiumwanderweg lässt sich aus beiden Richtungen laufen

Vom Bahnhof aus geht es über Lauingen nach Dillingen. Die Strecke lässt sich beliebig aus beiden Richtungen starten – die Schilder sind beidseitig angebracht. Jürgen Titze ist den gesamten Wanderweg schon 20 Mal gelaufen. Alle zwei bis drei Wochen macht er einen Kontrollgang. Dabei muss er immer mal wieder Schilder ergänzen. „Die werden wieso auch immer gestohlen.“ Nach dem Bahnhof kommt man an der Firma Gartner vorbei – Titzes ehemaligem Arbeitgeber. 42 Jahre war er dort tätig, hat sich vom technischen Zeichner zum Projektleiter hochgearbeitet. Pfeile weisen zum eigentlich Startpunkt: der Wotanseiche. Von dort aus geht es Richtung Faiminger Stausee – einem der größten Vogelzugrastplätze in Süddeutschland.

Erkenntnis auf dem Donauwald-Premiumweg: Wanderer sind gut gelaunt

Wanderer und Fahrradfahrer kommen einem entgegen. Alle wirken entspannt. „Ich habe noch nie einen unzufriedenen Wanderer getroffen“, sagt Titze bestimmt, und man muss ihm recht geben. Titze spricht auf seinen Wanderungen gerne Menschen an, um ihre Meinungen zum Donauwaldweg zu erfahren. So auch Susanne Ott und Jürgen Buchsteller. Das Ehepaar aus Nürnberg ist auf Höhe des Faiminger Stausees losgelaufen und lobt die zahlreichen Wegweiser. Geschäftskunden hätten ihnen den Weg empfohlen. Ihre Firma bietet eine Alternative zu Rattengift an. Umweltschutz ist den Nürnbergern wichtig. Man verabschiedet sich herzlich und es geht weiter. Vor der Staustufe des Sees geht es nach links und über eine kleine Brücke überquert man die Brenz.

Fluss Brenz begleitet den Donauwaldweg bei Faimingen. Video: Laura Mielke

Premiumwanderwege müssen abwechslungsreich sein

Nicht jeder Wanderweg darf sich Premium nennen. „Rund 200 Kriterien muss ein Weg erfüllen“, erklärt Titze. Der Weg müsse nicht nur schön, sondern auch abwechslungsreich sein. Und das macht sich auch bemerkbar. Sobald man sich an die Szenerie entlang der Donau gewöhnt hat, geht es wieder in den Auwald. Moosige Waldwege durchzogen von Baumwurzeln wechseln sich mit Schotterwegen ab. Ein No-Go ist laut dem Wegepaten geteerter Boden. Eigentlich. Denn nach der Überquerung der Brenz verläuft der Weg durch die Ortschaft Faimingen und damit auch auf der Straße. Dort biegen gerade Angelika und Konrad Mack mit Wanderstöcken um die Ecke. Das Ehepaar aus Oettingen ist am Vortag von Schwenningen aus auf dem Weg gestartet. Nach einer Übernachtung in Dillingen geht es nun weiter. In drei Tagen wollen sie die 60 Kilometer laufen. „Sportlich“, sagt Titze anerkennend und fragt, ob das Paar die römische Ausgrabungsstätte kennen würde. Die Oettinger sind neugierig und lassen sich vom Ehrenamtlichen den Weg zeigen.

Donauwald-Premiumweg: Von Donau und Brenz zu einem römischen Tempel

Nur einige Meter vom Wanderweg entfernt, zwischen Wohnhäusern versteckt, befindet sich der Apollo-Grannus-Tempel. Dort lässt es sich nicht nur gut rasten, ein öffentliches WC ist ebenso vorhanden. Den Macks gibt der Wegepate noch einige Tipps, dann geht es in entgegengesetzter Richtung weiter, entlang eines Mini-Kanals am Berghang. Viele kleine Quellen bündeln sich hier. Zur rechten Seite treffen sich dagegen zwei Ströme: Wir befinden uns an der Brenzmündung. „Von wegen blaue Donau“, weist der Wegepate scherzend auf die recht bräunliche Farbe der Donau hin. Jürgen Titze ist leicht zu erkennen: Er trägt sein türkisenes „Wegepaten“-Shirt und eine Kappe seines Lieblingsvereins, dem Karlsruher SC. Das Ehrenamt bedeutet für ihn keinerlei Aufwand. „Ich laufe wöchentlich rund 60 Kilometer – weil es mir Spaß macht!“

Am Luitpoldhain gibt es Ziegen, Fische und eine neuen Kneippanlage

Spaßig wird es auch am Luitpoldhain. Eine Schar Ziegen begrüßt uns meckernd am Wegesrand. Sie grasen auf dem Grundstück einer Fischzucht.

Ziegen am Lauinger Luitpoldhain. Video: Laura Mielke

Vorbei am Segrébrunnen an der Donau, Segré ist die französische Partnerstadt Lauingens, laufen wir Richtung Herrgottsruhkapelle. Dort packen wir unsere Vesper aus und halten uns Stechmücken vom Leib. Auf einem schmalen Pfad geht es danach hinunter durch den wilden Auwald bis zum Damm in Dillingen. Das farbenfrohe Eichwaldbad, und damit der Endpunkt unserer Etappe, ist nach knapp vier Stunden Wanderzeit zu erkennen. Und man sieht Wegepate Titze an, dass er liebend gerne weiterlaufen würde. Man kann es ihm nicht verdenken.

Etappe Gundelfingen-Dillingen Streckeninfo

Start und Ziel: Ausgangspunkte der Strecke sind die Bahnhöfe Gundelfingen oder Dillingen. Die Anreise mit der Bahn wird empfohlen. Parkplätze stehen zudem am Gundelfinger Gartnersee sowie beim Kulturzentrum Colleg und am Festplatz in Dillingen zur Verfügung. Von den Bahnhöfen und Parkplätzen zeigen grüne Pfeilwegweiser zum Premiumwanderweg.

Tourlänge: Die Etappe des Wanderweges erstreckt sich auf 13,8 Kilometer. Der Zuweg von den Bahnhöfen ist zusätzlich 4,1 Kilometer lang.

Streckencharakter: Der Donauwaldweg gilt als Deutschlands flachster Premiumwanderweg. Auf 14 Kilometern Tourlänge beträgt der Höhenunterschied höchstens 18 Meter. Außerdem ist der Weg sehr abwechslungsreich und führt durch Wald und Wiesen.

Wegbeschreibung: Von Gundelfingen geht es Richtung Faiminger Stausee. Vor der Staustufe des Sees biegt man links ab und überquert kurz darauf die Brenz. Entlang der Brenz entdeckt man den Keller einer römischen Villa und erfreut sich an einem großartigen Pfad mit einem Mini-Kanal am Berghang, der viele kleine Quellen bündelt. An der Brenzmündung vorbei geht es durch den Auwald in Richtung Luitpoldhain, den Stadtpark von Lauingen mit einem weitläufigen Kinderspielplatz. Vorbei am Segrébrunnen an der Donau Richtung Herrgottsruhkapelle. Von dort geht es hinunter auf schmalen Pfaden durch die Natur des Donauwalds, bis zum Damm. Am Eichwaldbad in Dillingen endet die Etappe.

