Corona-Update: Wie geht es dem Höchstädter Seniorenheim Lipp?

Plus Die Fallzahlen im Landkreis Dillingen spiegeln den Corona-Ausbruch im Höchstädter Seniorenheim Lipp wider. Wie die Situation dort inzwischen aussieht.

Das Landratsamt Dillingen hat die absoluten Coronazahlen für die Kommunen seit Ausbruch der Corona-Pandemie veröffentlicht. Die Zahlen zeigen deutlich, dass sich das Virus auch im Sommer weiter ausgebreitet hat. Nicht in den kleinen Gemeinden wie Glött oder Zöschingen, aber vor allem in den Städten. Dabei wiederum fällt Höchstädt auf. Dort ist die absolute Zahl von 337 auf 427 gestiegen. Das hängt mit dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim Lipp zusammen.