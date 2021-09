Motorradfahrer stürzt: Unfall in Höchstädt

Auch in Dillingen und Wertingen passieren Unfälle.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem von Donnerstag drei Verkehrsunfälle im Landkreis Dillingen. Der erste Fall ist am Mittwoch gegen 7.40 Uhr in Dillingen passiert. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte von der B 16 auf die Abfahrt zur Staatsstraße 2025 abbiegen. Dabei übersah er einen verkehrsbedingt vor ihm haltenden Skoda und prallte auf das Heck des Pkws. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Wegen Bauarbeiten ist Straße in Wertingen verengt

Gegen 11.15 Uhr wollte der Fahrer eines Audis von der Industriestraße auf das Gelände eines Großhändlers abbiegen, als ihm auf der Industriestraße ein Sattelzug entgegenkam. Auf Grund von Baumaßnahmen ist die Straße dort verengt, der Verkehr wird mittels Ampel geregelt. Beim Abbiegen schrammte der Auflieger gegen den Pkw, es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro an den Fahrzeugen.

Kontrolle in der Kurve verloren

Gegen 18.45 Uhr kam auf der Staatsstraße 2033 zwischen Höchstädt und Binswangen ein 38-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte. Das Motorrad prallte dabei gegen einen Leitpfosten, der Fahrer blieb trotz Sturz unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, teilt die Polizei mit. (pol)