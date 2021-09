Landkreis Dillingen

So reagieren die Parteien im Kreis Dillingen auf das Wahlergebnis

Ausgelassen feierten Genossen im Landkreis Dillingen am Sonntagabend in der Gaststätte Poseidon in Höchstädt die Stimmenzugewinne der SPD. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Sozialdemokraten als stärkste Partei bei der Bundestagswahl vorne. Auf dem Foto von rechts: Kreisvorsitzender Dietmar Bulling, Manfred Maneth, Höchstädts Ortsvorsitzender Wolfgang Konle, Hubert Probst, Ex-OB-Kandidat Tobias Rief und Dillingens Ortsvorsitzender Philipp Kaltenegger.

Plus Der Wahlkreis Donau-Ries ist künftig wieder mit zwei Abgeordneten in Berlin vertreten. Auch in der Region jubeln Sozialdemokraten, Grüne und FDP. Bei den Christsozialen ist Frust zu spüren.

Die Würfel sind gefallen. Der Wahlkreis Donau-Ries, zu dem auch der Landkreis Dillingen gehört, wird künftig aller Voraussicht nach wieder mit zwei Bundestagsabgeordneten in Berlin vertreten sein. Schon früh am Sonntagabend zeichnete es sich klar ab: CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange hat das Direktmandat gewonnen. Der Nördlinger Erststimmenbewerber wurde mit deutlichem Abstand zum vierten Mal in den Bundestag gewählt.

