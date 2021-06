Landkreis

vor 42 Min.

Genug geregnet: Wie das Wetter am Wochenende im Landkreis Dillingen werden soll

Nach heftigen Niederschlägen in den vergangenen Wochen soll es am Wochenende endlich besser werden. Aber die nächsten Gewitter stehen schon an.

Plus So viele Niederschläge gab es in einem Juni im Landkreis Dillingen schon lange nicht mehr. Am Montag könnte es heiß werden

Von Elli Höchstätter

So viel geregnet hat es in einem Juni im Landkreis schon lange nicht mehr. Bis jetzt wurden an der Wetterstation in Fristingen bereits 180 Liter pro Quadratmeter gemessen. Das ist die doppelte Niederschlagsmenge im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen