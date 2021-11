Heizungsbauer aus dem Landkreis Dillingen suchen Nachwuchs

Plus Ein Kicklinger Heizung, Sanitär- und Klimatechnik-Betrieb hatte einen treuen Ferienpraktikanten. Ein Mödinger bildet einen ehemaligen BWL-Studenten aus. Beide Chefs sind glücklich über die Lehrlinge - suchen aber noch weiter.

Bauboom, Rohstoffmangel, steigende Preise, die Digitalisierung, strengere Vorschriften, CO2-Werte, Klimawandel – viele Themen beschäftigen die Handwerksbetriebe im Landkreis Dillingen. In einer losen Serie wollen wir sie vorstellen. Ein Thema aber überstrahlt alles: der Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Ob bei Freisprechungsfeiern oder den Mitteilungen der Agentur für Arbeit, überall wird deutlich: Der Nachwuchs fehlt. Auch Armin Sinning und Steffen Schneider würden sofort Frauen und Männer einstellen, die bei ihnen eine Ausbildung machen wollen. Beide leiten einen Betrieb für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Beide sind dankbar, dass sie aktuell einen Lehrling haben. Deren Werdegang könnte kaum unterschiedlicher sein.