vor 12 Min.

Viel Lob und eine Reise

Junge Feuerwehrler aus dem Landkreis haben viel erlebt

Die Kreisjugendfeuerwehr Dillingen hielt in Bachhagel ihre jährliche Herbstdienstversammlung ab. Kreisjugendwart Claus Zimmermann begrüßte die Jugendwarte, Betreuer und Jugendsprecher der Jugendfeuerwehren des Landkreises Dillingen, die Vertreter der Kreisbrandinspektion sowie die Bürgermeisterin von Bachhagel, Ingrid Krämmel, den Bürgermeister von Syrgenstein, Bernd Steiner und den zweiten Stellvertretenden Bezirksjugendwart der Jugendfeuerwehr Schwaben, Martin Hiller. Im Verlauf der Versammlung wurde die neue Jugendordnung der Kreisjugendfeuerwehr den anwesenden Teilnehmern vorgestellt. Da keine Aussprache über die geänderten Punkte notwendig war, konnte sofort zur Abstimmung übergegangen werden und die Jugendordnung wurde einstimmig durch die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder angenommen.

Rückblickend auf das vergangene Jahr stellte Kreisjugendwart Claus Zimmermann die Highlights noch einmal vor. Im Jahr 2019 hat die Jugendfeuerwehr Gundelfingen gemeinsam mit Donautal-Aktiv an einem gemeinsamen Aktionstag teilgenommen und dort zwei Übungen öffentlich vorgeführt. Die Jugendfeuerwehr Höchstädt hat im Rahmen der Aktion „72 Stunden“ gemeinsam mit der Wasserwacht Höchstädt die Bänke und Tische vom Garten des Kindergartens neu lackiert. Im Juli fand das alljährliche Kreisjugendzeltlager mit 150 Jugendlichen und Betreuern in Villenbach statt. Dieses Jahr war die Jugendfeuerwehr und Feuerwehr Villenbach der Ausrichter. Die Verpflegung übernahm wieder das THW. Zu guter Letzt wurde die Aktion der Jugendfeuerwehr Haunsheim in Erinnerung gerufen: Diese hat im Oktober eine Blaulichtparty für die „jungen Retter“, also Angehörige der Jugendorganisationen der Blaulichtorganisationen veranstaltet.

2020 soll es eine gemeinsame Busfahrt für alle interessierten Jugendwarte und Betreuer zur Fachmesse „Interschutz“ nach Hannover geben. Zum Schluss dankte Zimmermann allen für die gute Unterstützung bei den Veranstaltungen, welche über das ganze Jahr verteilt stattgefunden haben. (pm)

