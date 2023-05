Manuel Knoll ist neuer Vorsitzender des CSU-Kreisverbands Dillingen

Der Landtagskandidat und JU-Bezirksvorsitzende wird in Aislingen zum Nachfolger von Georg Winter gewählt. So fällt das Ergebnis aus.

Einen Stabwechsel melden die Christsozialen im Landkreis Dillingen: Die Delegierten haben Manuel Knoll am Mittwochabend im Gasthaus Uhl in Aislingen zum neuen CSU-Kreisvorsitzenden gewählt. Der 32-Jährige ist Nachfolger des Landtagsabgeordneten Georg Winter, der den Kreisverband 21 Jahre lang geführt hat.

Die Delegierten hätten damit "ein klares Signal der Geschlossenheit und des vollen Rückhalts für ihren neuen Landtagskandidaten Manuel Knoll gesetzt", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Höchstädter ist Geschäftsführer der Personalstelle für die bayerischen Diözesen sowie Stadt- und Kreisrat. Vor einigen Wochen war der JU-Bezirksvorsitzende von der Stimmkreisversammlung mit Delegierten aus dem nördlichen Landkreis Augsburg und dem Landkreis Dillingen in Meitingen mit 100 Prozent zum Erststimmenbewerber bei der Landtagswahl im Herbst nominiert worden.

Der bisherige CSU-Kreischef Winter hatte Knoll vorgeschlagen

Nun wählten die Delegierten der CSU-Ortsverbände aus dem Dillinger Landkreis Manuel Knoll – wiederum in geheimer Abstimmung – mit rund 97 Prozent der Stimmen an die Spitze ihres Kreisverbandes. Der bisherige Kreisvorsitzende Georg Winter hatte Knoll selbst vorgeschlagen und gab jetzt den "Staffelstab" weiter. Der Höchstädter sagte: "Wir können stolz sein, ein politisches Talent wie Manuel Knoll in unseren Reihen zu haben."

Dem scheidenden Kreisvorsitzenden galt der Dank der Versammlung mit lang anhaltendem, stehend dargebrachten Applaus, formuliert von Bundestagsabgeordnetem Ulrich Lange, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Vizelandrat Alfred Schneid und dem neuen Vorsitzenden Manuel Knoll. Hervorgehoben wurden Winters Ideen und Erfolge bei unzähligen eigenen Initiativen, Projekten und Anliegen, seine Spitzenergebnisse bei Wahlen, mehrfach als "Stimmenkönig", und nicht zuletzt, dass ihm der Generationswechsel so harmonisch gelungen sei. Georg Winter stand mehr als vier Jahrzehnte an der Spitze des CSU-Kreisverbandes, 21 Jahre als Vorsitzender und weitere 21 Jahre als Vize.

Knoll kündigt ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm an

Manuel Knoll verkündete noch während der Versammlung ein umfangreiches Tätigkeits- und Veranstaltungsprogramm für die nächsten Monate. Zur Seite steht ihm der neu gewählte Kreisvorstand. Neu in der Funktion als Stellvertreter ist Siegfried Nürnberg von der Jungen Union. Bestätigt wurde das bewährte Team mit Bürgermeisterin Katja Müller, Gemeinde- und Kreisrätin Eva-Maria Fink, Oberbürgermeister Frank Kunz sowie Stadt- und Kreisrat Markus Hoffmann.

Ebenfalls neu im Amt ist die Schatzmeisterin, Stadträtin Julia Berchtold. Der Vorstand als Arbeitsgremium wurde laut Pressemitteilung "jünger, weiblicher und schlanker", indem künftig statt 14 nurmehr zehn Beisitzende gewählt wurden. Knoll kündigte an, dass in einer erweiterten Runde Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Ortsverbände eingebunden werden sollen, damit die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sowie die Belange aller Regionen und Fachbereiche berücksichtigt werden können. (AZ)